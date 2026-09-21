Al via l'ultima fase dei ripristini stradali dopo i cantieri per i nuovi sottoservizi

Dopo mesi caratterizzati da cantieri, modifiche alla viabilità e inevitabili disagi per residenti, commercianti e automobilisti, ad Asti è iniziata la fase finale dei ripristini e delle asfaltature. Gli interventi, che hanno riguardato l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle reti interrate del gas metano e dell'energia elettrica, si avviano verso la conclusione con la progressiva riapertura delle strade interessate.

Secondo una nota diffusa dall'amministrazione comunale, la priorità è chiudere i cantieri ancora aperti e ripristinare il manto stradale. Attualmente le lavorazioni sono in corso in viale Don Bianco, via Campassi, corso Matteotti e via Grassi, mentre a breve le squadre operative muoveranno verso la zona Torretta. Rimangono ancora aperti alcuni cantieri nella zona ovest, condotti da Italgas Reti S.p.A. ed E-distribuzione. Per quanto riguarda quest'ultima, gli interventi finanziati con fondi Pnrr prevedono un cronoprogramma con chiusura tassativa entro il 31 ottobre. Gli scavi nel centro storico hanno inoltre riservato scoperte culturali, portando alla luce reperti storici tutelati e analizzati in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Nella nota diffusa dal Comune, si legge che un'attenzione particolare è stata riservata alla pavimentazione del centro storico, affidando i ripristini in porfido a una ditta specializzata nel rispetto del valore architettonico delle vie e delle piazze. L'esecutivo cittadino evidenzia come i disagi patiti dalla popolazione rappresentino il prezzo necessario per dotare la città di infrastrutture moderne. «L’obiettivo è chiaro: - commenta il sindaco Maurizio Rasero - trasformare i disagi temporanei in un investimento duraturo per Asti, con infrastrutture moderne, servizi più efficienti, strade più sicure e un centro storico sempre più curato e valorizzato. È questa la direzione nella quale vogliamo portare la città: affrontare oggi le opere necessarie per costruire l’Asti di domani».