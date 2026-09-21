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Lavori pubblici

Nosenzo: «La Provincia ha investito 20 milioni del Pnrr per interventi strategici sul territorio astigiano»

Il presidente, intervenendo a un incontro pubblico, ha ricordato il rifacimento, la messa in sicurezza, l’adeguamento funzionale di edifici scolastici, strade, ponti, viadotti e gli interventi su molte vie franate

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

21 Settembre 2026 12:08:34

Ponte sul fiume Tanaro

I lavori di costruzione del ponte sul fiume Tanaro nel Comune di Rocchetta Tanaro

Nei giorni scorsi il presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo ha avuto l'occasione di intervenire in un incontro pubblico per fare il punto sui lavori del Pnrr effettuati dall'Ente provinciale. Un programma da oltre 20 milioni di euro, ha ricordato Nosenzo, «per il rifacimento, la messa in sicurezza, l’adeguamento funzionale di edifici scolastici, strade, ponti, viadotti, il consolidamento e la sistemazione delle frane della rete provinciale».

Nel dettaglio Nosenzo ha riassunto gli interventi principali di ristrutturazione, alcuni già realizzati altri in corso di esecuzione, che interessano diversi istituti superiori di competenza della Provincia. Tra questi: i lavori terminati nel liceo Scientifico Vercelli di Asti (7 milioni di euro), nel liceo Artistico Alfieri, degli istituti Artom e Castigliano; altri in fase conclusiva come al Pellati di Nizza e l’istituto Agrario Penna.

Il presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo

Sul tema viabilità ha sottolineato la conclusione delle operazioni di recupero di tratti di strade dissestati da frane ed eventi atmosferici; i lavori su ponti e viadotti con il censimento e l’ispezione di 290 infrastrutture in collaborazione con ispettori qualificati, fra i quali si ricorda il rifacimento completo del ponte sul Tanaro lungo la Sp Castello d’Annone- Nizza.   

«Il Pnrr ha rappresentato per la Provincia un'importante opportunità per intervenire su infrastrutture fondamentali per la vita quotidiana delle nostre comunità. – ha commentato Nosenzo – L’impegno dell’Ente prosegue per concludere il programma e utilizzare tutte le risorse disponibili in opere concrete alle esigenze della collettività: dalla sicurezza delle scuole alla rete viaria, dalla prevenzione del dissesto idrogeologico al recupero completo di ponti e viadotti».

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