Una giornata per celebrare i vent'anni di cooperazione transnazionale tra Asti e il Comune di Coubalan, in Senegal

Quest'anno si celebrano i 20 anni dello storico legame di cooperazione transnazionale tra Asti e il Comune di Coubalan che si trova nella regione della Casamance, in Senegal. Proprio per festeggiare questa ricorrenza, mercoledì 23 settembre arriverà ad Asti una delegazione senegalese che incontrerà i referenti del Comitato Pavia Asti Senegal (CPAS Odv) e che porterà, tra gli altri progetti, la proposta di intitolare il Centro Servizi di Coubalan alla memoria di Mariangela Cotto, ex assessora e consigliera comunale e regionale.

«Si tratta di un patrimonio unico di relazioni umane, istituzionali e culturali, nato grazie all’impulso della comunità senegalese locale (Associazione AISAP) e consolidatosi nel corso di due decenni - spiega il responsabile CPAS Cesare Quaglia - Per celebrare questo importante traguardo e riallacciare i fili di una cooperazione d’eccellenza, il Comitato Pavia Asti Senegal richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale di Asti sulla concreta ed immediata opportunità offerta dal nuovo bando della Regione Piemonte dedicato ai partenariati territoriali con l'Africa sub-sahariana».

Il CPAS evidenzia i pilastri della nuova proposta progettuale iniziando dall'intenzione di intitolare a Mariangela Cotto il Centro Servizi Comunale, struttura realizzata nell'ambito del precedente progetto "Reti al lavoro", promosso da Regione Piemonte e finanziato da AICS, che vedeva partner il Comune di Asti e il CPAS OdV. C'è poi la volontà di rafforzare l'attività del centro e del supporto operativo dato che CPAS garantisce l'intero supporto tecnico-amministrativo, gestionale e logistico sul campo.

La delegazione senegalese, che poi sarà anche presente a Terra Madre, a Torino, sarà accolta in città per una giornata ricca di appuntamenti istituzionali e culturali. Il programma prevede alle ore 10 l'accoglienza della delegazione, alle 11 i saluti istituzionali a Palazzo Mandela (piazza Catena), alle 11.30 una conferenza stampa al Cpia 1 di Asti dove i delegati effettueranno una visita guidata essendo il Cpia una scuola d'eccellenza in fatto di integrazione culturale degli stranieri. Alle 14.30 si terrà una visita al Mercato di Campagna Amica a cui seguiranno, dalle 15 alle 17, visite a varie realtà produttive locali. Successivamente la delegazione si sposterà a Torino dove parteciperà alla nuova edizione di Terra Madre.