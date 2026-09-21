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Territorio

La fiera medievale di Cocconato ha riportato il paese indietro di otto secoli

Enrico Ferrero nominato Capitano del 57° Palio degli asini, un weekend di sapori e momenti di spettacolo

Franco Zampicinini

Franco Zampicinini

21 Settembre 2026 10:47:48

La fiera medievale di Cocconato ha riportato il paese indietro di otto secoli

Grande affluenza di pubblico alla fiera medievale, per la quarta volta articolata su due giorni. Lungo via Roma i sette borghi del Palio degli Asini (Airali, Colline Magre, Brina, Tuffo, San Carlo, Principato di Moransengo, Torre) hanno fatto rivivere con efficacia e realismo una fiera di otto secoli fa.

I visitatori hanno apprezzato i variegati piatti proposti nelle locande dei borghi, ispirati alla cucina medievale. In piazza Cavour si è svolta la suggestiva cerimonia di investitura del Capitano del 57° Palio degli asini: il sindaco Monica Marello ha nominato Enrico Ferrero che ricoprirà per la prima volta il delicato ruolo.

Ha fatto seguito un coinvolgente momento di spettacolo con la Compagnia del Coniglio, il giullare Milfo e gli sbandieratori di Ferrere.

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