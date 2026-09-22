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Territorio

Antignano è un piccolo paese capace di organizzare grandi eventi

Lo dimostrano la Via Crucis e la sfilata al Festival delle Sagre di Asti che ha visto il comune premiato con la miglior rappresentazione

Renato Romagnoli

Renato Romagnoli

22 Settembre 2026 08:39:01

Antignano è un piccolo paese capace di organizzare grandi eventi

Antignano è un paese piccolo, ma capace di organizzare manifestazioni importanti, come dimostrano la Via Crucis e la sfilata al Festival delle Sagre di Asti, in cui la sua rappresentazione del giorno della Fiera carolingia è stata considerata la migliore di questa edizione.

Ovviamente, il “Super trofeo Giovanni Borello” è stato accolto con grande soddisfazione, come testimoniano le parole del presidente della pro loco, Angelo Pescarmona: «Dopo sette anni senza riconoscimenti è finalmente arrivata questa magnifica vittoria, frutto dell’impegno di tutta la Pro loco antignanese. Sono state impegnate nella sfilata 120 persone ed altre 30 per la cucina, il servizio e lo smontaggio delle strutture: abbiamo coinvolto tantissimi abitanti di Antignano, e non solo, perché molti altri figuranti sono venuti da Asti e dai paesi vicini: devo proprio ringraziare tutti per la loro disponibilità ed in particolare il gruppo degli amici di Monticone. Sono presidente della Pro loco da cinque anni e questa è la mia prima vittoria, una soddisfazione veramente grande per tutti noi».

Accanto alla sfilata è giunto anche il riconoscimento per la migliore proposta gastronomica complessiva e quella per il primo piatto, i “tajarin” al mais 8 file con sugo di salsiccia e, per concludere, la crostata alla marmellata di ciliegie. Infine, insieme a Nizza Monferrato, Antignano ha ottenuto il premio per la migliore casetta. Più di così non si poteva proprio sperare!

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