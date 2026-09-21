Moncalvo, Grazia straordinaria al Bibitaro: si chiude l'epopea del Tamburello con la firma al Bar Roma

L'epica saga del tamburello moncalvese, iniziata sul campo da gioco tra parrucche, tambass e la netta vittoria per 16-5 del Barbiere Gaetano Guarino, si è ufficialmente conclusa con il suo atto finale il 20 settembre alle ore 12:00, nella cornice solenne del Bar Roma di Moncalvo. Dopo oltre una settimana di duro "carcere" sociale e sguardi di commiserazione, Christian Accatino, noto a tutti come il Bibitaro, ha finalmente ottenuto il sospirato provvedimento di clemenza.

Il verdetto del “Tribunale Supremo”

A mettere la parola fine alla pena degli arresti domiciliari e all'obbligo di circolare in pubblico indossando la divisa da carcerato a strisce bianche e nere con palla al piede d'ordinanza è stato l'ufficiale "Decreto di Concessione della Grazia Straordinaria", emanato dal Tribunale Supremo della Goliardia e degli Amici di Sempre.

Il documento ripercorre la condanna inappellabile emessa il 13 settembre 2026 per il grave reato di "Totale incapacità di previsione pronostica", ma accoglie la "stracciante supplica" sottoscritta dalla cittadinanza di Moncalvo e inoltrata al Gran Cancelliere Enrico Bacchiella.

I motivi del magnanimo perdono

I magistrati hanno valutato attentamente le motivazioni che hanno condotto alla riabilitazione del graziato.

La dignità (poca) con cui il condannato ha sopportato gli sguardi dei passanti e i selfie della folla.

L'evidente rossore facciale prolungato, chiaro indicatore di una sottomissione psicologica ormai completata.

Il rischio concreto di un arresto vero da parte delle forze dell'ordine per manifesta "indecenza stilistica".

Determinanti per il giudizio finale sono stati inoltre il parere favorevole della Commissione per la Tutela del Decoro Pubblico (incapace di vederlo ancora concio in quel modo), il nulla osta magnanimo del vincitore Gaetano Guarino e, soprattutto, l'impegno spontaneo del Bibitaro a pagare la sanzione accessoria: un giro di birre a tutti i membri del Tribunale.

Firma, consegna e clausole anti-recidiva

Alla presenza dei testimoni, si è tenuta la cerimonia ufficiale con la firma e la consegna del provvedimento al condannato e, per conoscenza, alla sua controparte e rivale Barbiere.

Il testo del Decreto stabilisce regole ben precise per il futuro:

Art. 1 (concessione della Grazia): sospensione totale del travestimento coatto e riabilitazione alla vita civile con abiti privi di strisce orizzontali.

Art. 2 (restituzione della dignità): cessazione del pubblico ludibrio e obbligo di riporre la casacca numero 918273 nell'armadio “delle vergogne”, con il divieto tassativo di bruciarla.

Art. 3 (disposizioni future): la grazia decadrà istantaneamente qualora il beneficiario pronunci frasi del tipo "La prossima volta vinco io", "Ieri ho studiato le statistiche" o "Ho un metodo infallibile". In caso di recidiva, la pena successiva prevederà un ben più umiliante costume da polli.

Il decreto di Grazia firmato

Foto di rito e brindisi finale

Dopo le firme di rito apposte sul documento da parte dei Magistrati, del Gran Cancelliere Bacchiella e del Graziato, l'ordinanza è stata destinata all'affissione nei locali pubblici della città.

Con la scattata foto di rito al bancone di Stefania al Bar Roma, si chiude in allegria un'avventura che, oltre alla goliardia del paese, ha centrato il suo obiettivo più bello: raccogliere fondi a favore della Scuola Materna Camossi.

Ora il Bibitaro può finalmente ritornare al bar in abiti civili per il suo cappuccino mattutino... a patto di offrire prima le birre promesse e non parlare mai più di statistiche sul tamburello.