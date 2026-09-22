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Evento

Cool Tour ha portato un weekend di iniziative a Revigliasco

Tantissimi appuntamenti, dalla silent walking alle sfilate con i nostri amici a quattro zampe

Renato Romagnoli

Renato Romagnoli

22 Settembre 2026 07:46:02

Cool Tour ha portato un weekend di iniziative a Revigliasco

La quarta edizione della “Cool Tour” di Revigliasco ha decisamente risposto alle attese dei suoi organizzatori.

«Credo ci sia stata molta più gente rispetto allo scorso anno - dice il sindaco Giuseppe Contorno – anche perché siamo stati favoriti da un buon clima, che in queste due giornate ha invitato molti a venire a gustare le specialità proposte dai nostri stand».

 

Le iniziative di sabato sono state molte, a partire dalla passeggiata “Silent walking” alla presentazione del libro di Enzo Scalone, dallo spettacolo circense dei “Wild artist” alla musica di Roberto Crivelli ed all’aperisax di Gianluca Roagna. Domenica ci sono state le bancarelle degli hobbisti e le esposizioni artistiche e la “Sfilata a sei zampe” (quattro del cane e due del proprietario), lo spettacolo dei burattini e quello teatrale, la presentazione del volume “Io dico” di Giorgio Faletti, a cura di Roberta Bellesini e Chiara Buratti, l’intrattenimento musicale dal vivo dello “Chic quartet”, l’asintrekking e gli artisti di strada.

Tante proposte per incuriosire e divertire, accompagnando la degustazione dei piatti proposti dalle Proloco di Revigliasco e Cantarana, da ristoranti, circoli e associazioni.

Particolarmente interessante, poi, è stata l’esposizione di un pezzetto di storia di Revigliasco, legata alla raccolta delle ciliegie, che sino agli Anni Ottanta rappresentava un importante fattore per l’economia del paese. Oggi esiste la “Confraternita della ciliegia”, ma sono quasi spariti gli alberi dei “grafiun”, quelle ciliegie grosse, dure, bianche e rosse che la Sacla (allora non aveva l’accento finale) acquistava per le sue lavorazioni.

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