È scomparsa Maria Strollo, nonna del giocatore di tamburello Manuele Tirico

Aveva 88 anni Maria Strollo, vedova Tirico, figura molto conosciuta a Montechiaro d’Asti e nonna di Manuele Tirico, colonna della squadra di tamburello a muro del paese. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità montechiarese, che ne ricorda la forza, la generosità e quel sorriso rimasto impresso in quanti l’hanno conosciuta.

Rimasta vedova ancora giovane, con quattro figli piccoli da crescere, Maria aveva affrontato con determinazione le difficoltà della vita, lavorando e facendo sacrifici per garantire alla famiglia stabilità e futuro. Un percorso segnato anche da un altro grande dolore, la morte del figlio Nazario, avvenuta circa dodici anni fa.

Proprio attraverso Nazario, e poi grazie al nipote Manuele, il nome della famiglia Tirico è rimasto profondamente legato alla tradizione del tamburello montechiarese. Nazario, appassionato della disciplina soprattutto sul piano organizzativo, aveva contribuito a mantenere viva quella passione che a Montechiaro appartiene da generazioni. A lui è stato intitolato il campo libero di tamburello del paese e negli anni sono stati organizzati memorial dedicati alla sua figura, coinvolgendo anche giovani talenti.

Maria Strollo all'inaugurazione dello sferisterio "Tirico Nazario"

Maria, nonostante il dolore per la perdita del figlio, aveva continuato a essere presente alle iniziative in sua memoria finché le forze glielo hanno permesso. In quelle occasioni non mancava di seguire con particolare orgoglio il nipote Manuele, cresciuto in una famiglia nella quale, accanto al lavoro e all’arte bianca, il tambass era una presenza quotidiana.

Nonna Maria con Manuele Tirico, il campione di tamburello Beppe Bonanate e l’ex sindaco di Montechiaro Paolo Luzi

«Una donna straordinaria, esempio di resilienza, forza e dignità»: così viene ricordata dalla comunità montechiarese, che ne sottolinea soprattutto la capacità di affrontare le prove della vita senza perdere la generosità e il calore verso gli altri. Un'eredità fatta di affetti, valori e ricordi che ora rimane alla sua famiglia e a quanti hanno avuto modo di conoscerla.

Maria Strollo lascia le figlie Adriana con Damiano e Anna con Pasquale, i nipoti Francesco, Stefano, Marco, Donatella, Gabriele, Manuele e Sara, il fratello Angelo, la sorella Ida, la nuora Anna, i pronipoti Marcello, Francesco e Ginevra, oltre a cugini, amici e parenti.

Il funerale sarà celebrato martedì 22 settembre alle 15.30 nella parrocchia di Santa Caterina a Montechiaro d’Asti, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia di Asti alle 15. Il rosario sarà recitato oggi, lunedì 21 settembre, alle 18, nella stessa parrocchia.