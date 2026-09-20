Dal Comune di Costigliole d'Asti una "casa digitale" «più moderna, trasparente e accessibile a tutti»

Novità in arrivo per quanto riguarda i servizi digitali che saranno a disposizione dei cittadini sul sito internet del Comune di Costigliole d'Asti. «È on line la nuova veste grafica del sito web del Comune conforme alle linee guida AgID: il restyling, però, non riguarda solo il design, ma anche l’organizzazione dei contenuti - spiega il sindaco Enrico Alessandro Cavallero - L’obiettivo è rendere le informazioni istituzionali, i bandi e i documenti d’interesse pubblico molto più chiari, facili da trovare e focalizzati sulle reali esigenze della comunità. Con il nuovo portale offriamo una “casa digitale" più moderna, trasparente e accessibile a tutti. L’innovazione digitale è uno strumento fondamentale per avvicinare l’Amministrazione alla vita quotidiana dei nostri concittadini. Non si tratta solo di un cambio d'abito estetico, ma dell'inizio di un percorso concreto per rendere i servizi comunali sempre più semplici, veloci e a portata di click».

L’innovazione digitale è uno strumento fondamentale per avvicinare l’Amministrazione alla vita quotidiana dei nostri concittadini

«Questo aggiornamento grafico e strutturale rappresenta infatti solo il primo passo di un piano di digitalizzazione ben più ampio. Nei prossimi mesi, l'amministrazione comunale procederà con l’implementazione progressiva di nuovi servizi digitali interattivi: cittadini e imprese potranno così gestire pratiche, presentare domande e interagire con gli uffici comunali direttamente on line, riducendo i tempi di attesa e semplificando i rapporti con l'ente. Non dimenticheremo i siti di interesse turistico per una comunicazione più mirata e accessibile ai tanti visitatori che arrivano in paese sempre in costante aumento - aggiunge il primo cittadino - Ci scusiamo anticipatamente con l'utenza per eventuali e temporanei disservizi o rallentamenti che potrebbero verificarsi durante la fase di transizione e caricamento dei dati, assicurando che i tecnici sono al lavoro per ridurre al minimo ogni disagio».

L'invito all'uso dell'App del 112

«La sicurezza e la tutela della salute dei costigliolesi sono una priorità per la nostra amministrazione: in casi di emergenza, ogni minuto può fare la differenza ed è utile dunque attivare gli strumenti disponibili per chiedere aiuto». Così il sindaco Cavallero invita i suoi concittadini, in particolare gli anziani, a installare sul telefono cellulare l’App gratuita “Where Are U”, collegata al numero unico d’emergenza 112. «L’applicazione consente con un solo tocco sul telefono di trasmettere la propria posizione, quando non si è in grado, per un malore o altro, di comunicare verbalmente. Uno strumento che ritengo utile e invito pertanto figli e nipoti a dedicare qualche minuto per installare sul telefono dei propri cari più anziani l’App».