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Lutto

Addio ad Enrichetta, vedova del dottor Novellone e prima presidente Inner Wheel di Asti

Una vita segnata dall'impegno per la famiglia e l'associazionismo femminile

Daniela Peira

Daniela Peira

20 Settembre 2026 15:09:49

Addio ad Enrichetta ..... vedova del dottor Novellone e prima presidente Inner Wheel di Asti

Enrichetta Novellone

Lutto nella comunità astigiana: è mancata Enrica Bertolino Novellone, vedova del noto neurologo e politico astigiano Mario Novellone.

Diplomata maestra e fervente cattolica, Enrichetta, come era conosciuta da tutti, è stata una figura molto conosciuta e stimata ad Asti per il suo impegno nell’associazionismo e nella promozione della cultura e della partecipazione femminile.

È stata la prima presidente della sede di Asti dell’Inner Wheel Italia, incarico che ha ricoperto per diversi anni, distinguendosi per la dedizione con cui ha promosso numerose iniziative benefiche e culturali, sia sul territorio astigiano sia in ambito internazionale.

Lascia i figli Gianluca e Nicola, le nuore Luana e Raffaella e gli amati nipoti Gianandrea ed Edoardo.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 21 settembre alle ore 19 presso la Collegiata di San Secondo.
Il funerale si terrà martedì 22 settembre alle ore 15, sempre presso la Collegiata di San Secondo.

 

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