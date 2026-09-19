Asti e i suoi nuovi cavalieri della Repubblica

«Gli insigniti rappresentano esempi positivi per l’intera società. Sono donne e uomini che, con gesti spesso semplici ma non per questo meno importanti, contribuiscono ogni giorno a rafforzare il tessuto civile della nostra nazione attraverso la solidarietà, il coraggio, l’inclusione, il senso del dovere e la responsabilità. Le loro storie ci ricordano che il bene comune non è un concetto astratto ma una realtà concreta che prende forma ogni volta che qualcuno sceglie di non voltarsi dall’altra parte» sono le parole con le quali il Prefetto di Asti, Claudio Ventrice, ha salutato i nuovi insigniti al Merito della Repubblica Italiana in una cerimonia che si è tenuta nei giorni scorsi.

Questi i nuovi insigniti: il professor Marcello Follis, presidente dell’ANFASS di Asti; Ornella Gambino, già assistente amministrativo presso la Prefettura di Asti; il maestro Enrico Iviglia, tenore apprezzato nel panorama nazionale e internazionale; Giancarlo Maccario, comandante della Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Asti; la dottoressa Paola Raffaella Massimelli, medico chirurgo specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione; il dottor Fabrizio Novello, già Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Asti; il geometra Giuseppe Passarino, già consigliere comunale della Città di Asti e volontario presso la Casa di Reclusione di Asti; Oscar Pastrone, fondatore dell’associazione “Progetto Radis”; la ragioniera Anna Maria Santopadre, funzionario presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Paolo Viarengo, Presidente dell’Associazione Fuoristradistica Piemontese ODV.

Sono stati insigniti dell’Onorificenza di Ufficiale il dottor Aldo Barbarino, medico chirurgo specializzato in fisiatria e la dottoressa Marina Di Donato, Questore di Asti.