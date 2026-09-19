Il saluto a don Luca Solaro dalle sei parrocchie che ha saputo trasformare in comunità

Una cerimonia molto partecipata quella che si è tenuta a Baldichieri per salutare don Luca Solaro, il parroco che da qualche anno guidava i fedeli del paese insieme a quelli delle altre sue cinque parrocchie: Monale, Castellero, Tigliole, Cortandone, Pratomorone.

Un'unità pastorale importante e numerosa che don Luca era riuscito a trasformare in comunità, grazie ad un paziente lavoro di rete in cui ha coinvolto anche i sindaci dei vari paesi con un esempio di lavoro oltre i campanilismi.

Un addio doloroso, per i suoi fedeli, un distacco difficile dovuto alla decisione del vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro, che ha voluto fare una serie di avvicendamenti nelle parrocchie della città e della provincia.

«Don Luca è stato, a modo suo, un pioniere - è il commento di Sara Arduino, sindaca di Baldichieri - proprio per questo suo incessante lavoro di unione delle varie comunità che facevano capo alle sue tante parrocchie. Ha insegnato anche a noi a guardare oltre i confini dei nostri territori».

Don Luca Solaro domenica 27 si insedierà formalmente nelle parrocchie di Nostra Signora di Lourdes, Casabianca e Montegrosso Cinaglio al posto di don Paolo Lungo.

A sostituirlo, domani, arriverà don Italo Francalanci, che ha lasciato il Brasile dopo dodici anni di esperienza missionaria come Fidei Donum.