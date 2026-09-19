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Baldichieri

Il saluto a don Luca Solaro dalle sei parrocchie che ha saputo trasformare in comunità

Ieri il doloroso distacco per volontà del Vescovo di Asti che ha deciso una serie di avvicendamenti

Daniela Peira

Daniela Peira

19 Settembre 2026 23:20:16

Il saluto a don Luca Solaro dalle sue sei parrocchie che ha saputo trasformare in comunità

Una cerimonia molto partecipata quella che si è tenuta a Baldichieri per salutare don Luca Solaro, il parroco che da qualche anno guidava i fedeli del paese insieme a quelli delle altre sue cinque parrocchie: Monale, Castellero, Tigliole, Cortandone, Pratomorone.

Un'unità pastorale importante e numerosa che don Luca era riuscito a trasformare in comunità, grazie ad un paziente lavoro di rete in cui ha coinvolto anche i sindaci dei vari paesi con un esempio di lavoro oltre i campanilismi.

Un addio doloroso, per i suoi fedeli, un distacco difficile dovuto alla decisione del vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro, che ha voluto fare una serie di avvicendamenti nelle parrocchie della città e della provincia. 

«Don Luca è stato, a modo suo, un pioniere - è il commento di Sara Arduino, sindaca di Baldichieri - proprio per questo suo incessante lavoro di unione delle varie comunità che facevano capo alle sue tante parrocchie. Ha insegnato anche a noi a guardare oltre i confini dei nostri territori».

Don Luca Solaro domenica 27 si insedierà formalmente nelle parrocchie di Nostra Signora di Lourdes, Casabianca e Montegrosso Cinaglio al posto di don Paolo Lungo.

A sostituirlo, domani, arriverà don Italo Francalanci, che ha lasciato il Brasile dopo dodici anni di esperienza missionaria come Fidei Donum. 

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