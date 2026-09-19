Domenica a 4 Hotel, Bruno Barbieri conduce la sfida nel Monferrato

È prevista per domani, domenica 20 settembre la messa in onda della puntata ambientata nel Monferrato della nona stagione di 4 Hotel, il celebre programma condotto dallo chef Bruno Barbieri che mette in competizione le strutture ricettive e i loro proprietari e gestori.

Su Sky Uno, dalle ore 21.15, si sfideranno quattro strutture ricettive situate in provincia di Asti e di Alessandria. I quattro albergatori condurranno chef Barbieri in un viaggio nel Monferrato tra colline morbide, vigneti a perdita d’occhio, borghi, castelli e accoglienza tipicamente piemontese.

Fra le strutture in gara il B&B «Teresa sulla collina» di Passerano Marmorito e l'anno scorso, in occasione della registrazione della puntata, Barbieri aveva fatto anche visita a Piovà Massaia (nella foto di copertina) con la sua troupe. Attesa, dunque, per domani sera la presentazione della struttura e dei servizi offerti nei suoi dintorni.

Commentano Mariano Rabino, presidente di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Roberto Cava, presidente di Alexala – Agenzia Turistica Locale per la provincia di Alessandria: «Ancora una volta il Monferrato è al centro dell'attenzione mediatica grazie a un programma televisivo che mette al centro la valorizzazione dell'accoglienza alberghiera e del territorio. Siamo certi che sarà un importante veicolo di visibilità a livello nazionale per le nostre colline, patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO dal 2014. Presentare e raccontare il Monferrato ad un pubblico così eterogeneo è una grande opportunità ed è la dimostrazione di come le due ATL continuino a collaborare in modo congiunto».