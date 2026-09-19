Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Chiesa

Diocesi, domani a Tigliole l'ingresso di don Italo Francalanci come nuovo parroco

Il sacerdote subentrerà a don Luca Solaro, che guiderà la parrocchia di N. S. di Lourdes, Casabinaca e Montegrosso Cinaglio

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

19 Settembre 2026 12:08:04

Don Francalanci Italo

Don Italo Francalanci

Avvicendamenti in corso ai vertici di due parrocchie astigiane. Dopo l'annuncio, lo scorso giugno, dei cambiamenti decisi dal vescovo Marco Prastaro, si stanno infatti svolgendo le celebrazioni di ingresso ufficiale nelle nuove parrocchie cui i sacerdoti sono stati assegnati.

Domani (domenica), alle 16 nella chiesa di Tigliole, le comunità di Baldichieri, Castellero, Cortandone, Monale, Pratomorone e Tigliole accoglieranno don Italo Francalanci, tornato nel 2025 dal Brasile dopo dodici anni di esperienza missionaria con sacerdote fidei donum (ovvero missionario diocesano e non religioso). Don Francalanci prenderà il posto di don Luca Solaro, che ha salutato i parrocchiani ieri in occasione della messa nella chiesa di Baldichieri.

Don Luca Solaro

Don Solaro sarà infatti il nuovo parroco di Nostra Signora di Lourdes, Casabianca e Montegrosso Cinaglio, al posto di don Paolo Lungo, che a novembre si trasferirà in Kenya per una esperienza missionaria. Don Solaro farà il suo ingresso come nuovo parroco domenica 27 settembre, alle 16, con la cerimonia di insediamento e la messa nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes.

Diocesi, cambiano i parroci dopo le nuove nomine del vescovo Prastaro

Dopo 12 anni in Brasile don Italo Francalanci guiderà le comunità parrocchiali di Baldichieri e paesi limitrofi, mentre don Paolo Lungo sarà missionario in Kenya - In pensione don Mino Vittone

Don Italo Francalanci: «In Brasile laici e diaconi rappresentano una grande risorsa»

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133