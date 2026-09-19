Diocesi, domani a Tigliole l'ingresso di don Italo Francalanci come nuovo parroco

Avvicendamenti in corso ai vertici di due parrocchie astigiane. Dopo l'annuncio, lo scorso giugno, dei cambiamenti decisi dal vescovo Marco Prastaro, si stanno infatti svolgendo le celebrazioni di ingresso ufficiale nelle nuove parrocchie cui i sacerdoti sono stati assegnati.

Domani (domenica), alle 16 nella chiesa di Tigliole, le comunità di Baldichieri, Castellero, Cortandone, Monale, Pratomorone e Tigliole accoglieranno don Italo Francalanci, tornato nel 2025 dal Brasile dopo dodici anni di esperienza missionaria con sacerdote fidei donum (ovvero missionario diocesano e non religioso). Don Francalanci prenderà il posto di don Luca Solaro, che ha salutato i parrocchiani ieri in occasione della messa nella chiesa di Baldichieri.

Don Luca Solaro

Don Solaro sarà infatti il nuovo parroco di Nostra Signora di Lourdes, Casabianca e Montegrosso Cinaglio, al posto di don Paolo Lungo, che a novembre si trasferirà in Kenya per una esperienza missionaria. Don Solaro farà il suo ingresso come nuovo parroco domenica 27 settembre, alle 16, con la cerimonia di insediamento e la messa nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes.