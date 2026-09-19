Germinale, il Monferrato si racconta attraverso l’arte contemporanea

È entrata nel vivo la terza edizione di Germinale – Monferrato Art Fest, la rassegna diffusa ideata e prodotta dalla Quasi Fondazione Carlo Gloria con la direzione artistica di Francesca Canfora. Intitolata quest’anno “Di marne feconde, un mare”, la manifestazione intreccia arte contemporanea e territorio coinvolgendo 19 comuni tra le province di Asti e Alessandria, con oltre 30 sedi espositive e più di 65 artisti.

L’inaugurazione dello scorso fine settimana ha coinvolto tutti i comuni della rassegna e richiamato circa duemila persone. Un avvio che ha confermato la vocazione di Germinale a portare l’arte fuori dai tradizionali spazi espositivi, dentro borghi, castelli, musei e luoghi del Monferrato, invitando il pubblico a scoprirli attraverso le opere.

Il tema di quest’anno guarda proprio alla storia e alla conformazione di questo territorio, alle sue marne e a quel mare antico che milioni di anni fa ricopriva queste colline. Un paesaggio da attraversare, dunque, ma anche da osservare con uno sguardo diverso, lasciando che l’arte faccia emergere storie e suggestioni nascoste.

Il programma del weekend

Il programma prosegue nel weekend con numerosi appuntamenti. Sabato 19 settembre alle 17, al Castello di Razzano di Alfiano Natta, il talk “Germinazioni: l’arte come cura del territorio” metterà a confronto esperienze di rigenerazione urbana e rurale attraverso la creatività, approfondendo il ruolo delle residenze d’artista, delle opere permanenti e delle comunità nei processi di trasformazione dei territori fragili.

Alle 18, nel Chiostro del Museo Civico Bistolfi di Casale Monferrato, andrà invece in scena “Homo Deus”, performance di teatro e musica ideata e diretta da Gabriele Vacis, con gli attori di PoEM e cento studentesse e studenti del territorio. Lo spettacolo, ispirato al saggio di Yuval Noah Harari, ripercorre la nascita del linguaggio e della consapevolezza umana, dal bisogno ancestrale di raccontarsi attorno al fuoco al mito di Prometeo.

Domenica 20 settembre, alla Casa dell’Artista di Portacomaro, dalle 16 alle 18 spazio ai bambini dai 6 ai 12 anni con il laboratorio “Dipingiamo con la stoffa”, tra ritagli, collage e pittura.

A Calliano Monferrato, alle 17.30 alla Passerella Panoramica, Lorenza Zambon sarà protagonista della performance “94 passi in giardino”, mentre a Villadeati il cortile della Chiesa di San Remigio ospiterà la presentazione del libro dell’astigiano Marco Magnone “La notte delle Lucciole”. Alle 21 seguiranno il reading “Giangiacomo Feltrinelli - Rivoluzione Permanente” e la presentazione del libro a fumetti di Giulio D’Antona, accompagnata dal live drawing di Davide Toffolo.