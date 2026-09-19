Villanova, "Radio Scienza" e diabete: il progetto degli studenti vince il premio Federchimica Giovani 2026

Le discipline Stem si confermano uno dei punti di forza dell’Istituto Comprensivo di Villanova. Il prestigioso premio “Federchimica Giovani 2026”, conquistato nella sezione speciale Biotecnologie con il progetto “Radio Scienza: la fabbrica della vita”, è un riconoscimento al valore del percorso educativo promosso dall’istituto, guidato dalla dirigente Claudia Sardelli, con la realizzazione di laboratori, progetti interdisciplinari e collaborazioni con il territorio.

Il progetto presentato dagli studenti villanovesi ha coinvolto tutti gli alunni delle quattro classi terze della scuola secondaria di primo grado coordinati da Angelica Avagliano, docente di matematica e scienze, e sostenuti dalla professoressa Paola Semprini. I ragazzi hanno realizzato un video divulgativo strutturato come una vera rubrica radiofonica, dedicata alle biotecnologie applicate alla salute. Attraverso la simulazione di una trasmissione radiofonica, gli studenti hanno assunto il ruolo di conduttori e divulgatori scientifici, raccontando come viene prodotta l'insulina grazie alla tecnologia del Dna ricombinante. «Il percorso ha permesso loro di comprendere come un gene umano possa essere inserito in batteri modificati – spiegano le insegnanti - trasformandoli in sistemi biologici capaci di produrre una molecola fondamentale per la cura del diabete. Il progetto ha sviluppato competenze di collaborazione, problem solving, pensiero critico e cittadinanza attiva. La riflessione sulle implicazioni etiche, sociali e ambientali delle biotecnologie ha inoltre contribuito a rendere gli alunni cittadini più consapevoli».

La consegna del premio è avvenuta a Milano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" dove una delegazione di studenti è stata accompagnata da Angelica Avagliano e da Paola Semprini che hanno commentato: «Il riconoscimento ottenuto rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica. È il risultato dell'impegno degli studenti, della collaborazione tra i docenti e della convinzione che le Stem non siano soltanto discipline da studiare, ma strumenti per comprendere il presente, immaginare il futuro e formare cittadini preparati ad affrontare le sfide della società contemporanea».

A rappresentare gli studenti delle classi terze dell'Istituto Comprensivo di Villanova è stato Raul Cochior, alunno della ex classe III A distintosi per il suo percorso di studi. Raul ha tenuto un breve intervento previsto per le scuole premiate. Il riconoscimento per la scuola è un premio del valore complessivo di 2.000 euro da utilizzare per l'acquisto di materiali o servizi a supporto della didattica.