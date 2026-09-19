Ristorazione e incoming: con ICIF a Costigliole nasce il Manifesto dell’Ospitalità

Dietro ogni cucina, sala, albergo e attività di accoglienza c’è una squadra di persone che lavora spesso lontano dai riflettori. Il nuovo Manifesto dell’Ospitalità guarda proprio a queste professionalità, la presentazione al Castello di Costigliole d’Asti è arrivata in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’ICIF, International Culinary Institute of Italy.

L’iniziativa, promossa dall’istituto insieme all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, ha riunito istituzioni, sindaci, rappresentanti del mondo della ristorazione, chef, operatori e studenti provenienti da dieci Paesi. Un appuntamento dedicato alla formazione e al futuro dell’accoglienza, ma anche alla necessità di riconoscere il valore di chi contribuisce quotidianamente a far funzionare il settore.

Il manifesto è stato sottoscritto dal presidente dell’ICIF, Piero Sassone, e dal presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino. Al centro del documento c’è una riflessione sul ruolo delle guide, delle classifiche e dei premi, strumenti importanti per raccontare l’eccellenza, ma che inevitabilmente portano l’attenzione soltanto su una parte del comparto.

«Nove persone su dieci non riceveranno mai un premio»

A spiegare il significato del progetto è stato Piero Sassone, con un intervento dedicato alle tante figure che lavorano dietro le quinte. «Nove persone su dieci, in questo mestiere, non compariranno mai in una guida e non riceveranno mai un premio», ha sottolineato.

Sassone ha richiamato con alcuni esempi concreti: «Il ragazzo che alle sei scarica le cassette. La donna che stira le tovaglie. Quello che lava i piatti mentre noi siamo qui. E sono invisibili».

Da qui la scelta di non aggiungere un ulteriore riconoscimento, ma di proporre un manifesto capace di allargare lo sguardo sull’intero settore. «Il problema non è chi viene premiato: è che i riflettori illuminano pochi e lasciano al buio tutti gli altri. Per questo non aggiungiamo un premio, ma proclamiamo un manifesto», ha sottolineato il presidente dell’ICIF.

Un messaggio che riguarda tutte le figure professionali dell’ospitalità, dalla cucina alla sala, dalla preparazione dei prodotti all’organizzazione dell’accoglienza. Un lavoro fatto di competenze, impegno e trasmissione del sapere, che il documento intende rendere più visibile.

Le radici della cultura dell’ospitalità

Nel corso dell'intervento, Sassone ha ricordato anche la storia della ristorazione piemontese, richiamando la famiglia Alciati, che nel 1961 aprì proprio a Costigliole d’Asti il primo ristorante due stelle Michelin del Piemonte.

Il presidente dell’ICIF ha inoltre rivolto un ringraziamento alle rappresentanze nazionali e internazionali presenti alla cerimonia, tra cui l’ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e il consolato generale della Repubblica delle Filippine a Milano.

Durante la mattinata sono intervenuti anche il sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Alessandro Cavallero, i presidenti Piero Sassone e Mariano Rabino, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Livio Negro e Evelina Christillin. Le conclusioni sono state affidate a Paolo Bongioanni, assessore della Regione Piemonte.

Il volume resterà a Costigliole

Il manifesto è stato raccolto nel volume «Il Valore dell’Ospitalità – La voce degli invisibili», destinato a rimanere al Castello di Costigliole d’Asti. Il libro sarà anche un registro aperto alle firme: chiunque operi nel settore e condivida i valori dell’iniziativa potrà aggiungere la propria sottoscrizione.

Il documento parte da un principio: "Ospitare è un mestiere". Un’attività che richiede preparazione, responsabilità e capacità di trasmettere conoscenze. Anche chi non compare nelle classifiche o nelle guide, quindi, contribuisce al valore dell’esperienza offerta agli ospiti e merita di essere riconosciuto.

Tra le pagine trova spazio anche un omaggio a Carlin Petrini, scomparso il 21 maggio scorso, per il suo insegnamento sul valore culturale del cibo, della terra e del sapere contadino.