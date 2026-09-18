Tunnel dei Molini di Isola, in programma un'ispezione tecnica "ricorrente"

L'Anas ha programmato l’esecuzione dell’ispezione tecnica ricorrente all’interno della galleria ‘Molini d’Isola’, tra il km 10,360 e il km 12,800 della statale 456 “del Turchino” a Isola d’Asti.

Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, sarà necessaria la chiusura notturna al traffico della galleria, in entrambe le direzioni. La chiusura sarà in vigore nelle tre notti comprese tra lunedì 21 settembre e giovedì 24 settembre nella fascia oraria 21 – 6.

Per effetto della limitazione saranno chiuse al traffico anche le rampe di ingresso sulla statale con circolazione deviata sul percorso alternativo locale.