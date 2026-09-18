A Sport in Piazza in campo Sos Diabete per la prevenzione

La prevenzione del diabete attraverso l'informazione e il controllo della glicemia, domenica 20 settembre, in occasione della manifestazione Sport in Piazza, sarà presente l'associazione Sos Diabete, alla postazione numero 55, sotto la statua di Vittorio Alfieri.

Durante la giornata, i volontari dell'associazione, insieme al personale Asl, effettueranno prelievi glicemici, un test completamente anonimo pensato per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione.

«Noi ci occupiamo di prevenzione e informazione sul diabete – spiega la presidente Elisa Cocchi – e domenica, insieme al personale Asl, effettueremo prelievi glicemici. È un test a cui è molto importante sottoporsi, perché il diabete è una patologia da cui non si guarisce, ma che si può curare e tenere sotto controllo».

La gestione della malattia, continua Cocchi, non passa soltanto dai farmaci, ma anche da una corretta alimentazione e da una buona attività fisica, elementi fondamentali per la salute e la prevenzione delle complicanze.

L'associazione invita tutti i cittadini a recarsi alla postazione per ricevere informazioni, sottoporsi al test e rivolgere le proprie domande ai volontari e agli operatori sanitari.

«Vi aspettiamo numerosi. I volontari e il personale Asl, con cui collaboriamo e che ringraziamo per esserci sempre, saranno lieti di accogliervi e rispondere alle vostre domande» conclude la presidente.