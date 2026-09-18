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Domenica

A Settime la dolce festa della Nocciola

Tante golosità sia al pranzo della Pro loco domenica in piazza che nei cortili del paese sabato sera.

Daniela Peira

Daniela Peira

18 Settembre 2026 11:49:06

nocciole castellero

nocciole

Tutto pronto per un week end fra nocciole, sapori e dintorni organizzato a Settime in occasione della Festa della Nocciola.

Si parte sabato sera, alle 19,30 con la cena di corte in corte: il paese aprirà i suoi cortili dove, in ognuno di essi, sarà possibile gustare piatti a base di nocciole e non solo. Il tutto con l’intrattenimento musicale di band e dj, spettacoli itineranti di hip hop e street dance a cura di Danz’Asti.

Domenica alle 9 ci si sveglia per camminare con Quattro Passi nel Monferrato sulle tracce del delfino preistorico e accompagnamento delle guide escursionistiche ambientali Federico Imbriano e Andrea Bruni.

Alle 11 concorso delle torte con nocciole alle 11,30 aperitivo in piazza a cura della Prolo di Settime. Saranno presenti anche bancarelle con prodotti del territorio e artigiano e intrattenimenti per ogni età.

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