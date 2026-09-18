A Settime la dolce festa della Nocciola

eventi
Domenica
18 Settembre 2026 11:49:06
nocciole
Tutto pronto per un week end fra nocciole, sapori e dintorni organizzato a Settime in occasione della Festa della Nocciola.
Si parte sabato sera, alle 19,30 con la cena di corte in corte: il paese aprirà i suoi cortili dove, in ognuno di essi, sarà possibile gustare piatti a base di nocciole e non solo. Il tutto con l’intrattenimento musicale di band e dj, spettacoli itineranti di hip hop e street dance a cura di Danz’Asti.
Domenica alle 9 ci si sveglia per camminare con Quattro Passi nel Monferrato sulle tracce del delfino preistorico e accompagnamento delle guide escursionistiche ambientali Federico Imbriano e Andrea Bruni.
Alle 11 concorso delle torte con nocciole alle 11,30 aperitivo in piazza a cura della Prolo di Settime. Saranno presenti anche bancarelle con prodotti del territorio e artigiano e intrattenimenti per ogni età.
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