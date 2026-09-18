Annullato pre e dopo scuola alla Oberdan ma i genitori avvertiti solo all'ultimo

Iniziata la scuola e con essi i problemi legati, fra l'altro, anche ai servizi aggiuntivi necessari alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori ed orari che non si conciliano con ingressi ed uscite degli alunni.

Proprio a proposito di uno di questi servizi, ci scrive in redazione una mamma.

«Mio figlio frequenta la classe terza della scuola elementare Oberdan di Portacomaro Stazione (fa parte del 1° circolo sotto la dirigenza della Brofferio).

Venerdì scorso, due giorni prima dell'inizio della scuola, il titolare della Cooperativa che gestisce il pre e dopo scuola ci ha comunicato che il servizio non può partire a causa della mancanza di un numero sufficiente di iscritti.

Alcuni genitori, compresa la sottoscritta, rischiano di dover trasferire i bambini in un'altra scuola, con gravi disagi visto il percorso già intrapreso e l'anno scolastico praticamente già iniziato. E questa decisione sta creando non pochi disagi a parecchie famiglie.

La Dirigenza della scuola era a conoscenza da tempo del problema, ma non si è attivata, lasciando le famiglie nei guai.

Spero che la pubblicazione di questo grave disagio possa indurre la Dirigenza a trovare una soluzione in tempi celeri».

Ad oggi, contattata la mamma che ha scritto al giornale, il servizio non è stato ancora riattivato.