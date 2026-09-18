La rinascita creativa di Carlo Veiluva

È stata inaugurata giovedì scorso, all’RSA Opera Pia Tellini di via Brofferio 145, “Manualità e Colori”, mostra personale di Carlo Veiluva, ospite da circa un anno e mezzo della struttura.

Nato a Monale il 2 gennaio del 1939, a 10 anni si trasferì ad Asti dove ha sempre vissuto con la sua famiglia. La mostra, aperta al pubblico fino al 20 settembre, è composta da circa quindici opere in rame e altrettante in vetro, eseguite con il metodo Tiffany.

«Un entusiasmo artistico nato quando andai in pensione, – ricorda Carlo Veiluva – mi iscrissi all’Università della terza età, frequentai il corso del Maestro Ferrino e facilitato dal lavoro che facevo, tecnico di officina, mi appassionai».

Diversi i soggetti rappresentati nei bassorilievi su rame, volti, chitarre, animali: «una passione che è durata fino al 2005, poi fui attratto dalla lavorazione del vetro, – continua Veiluva – studiai la tecnica, di cui avevo sentito parlare in televisione, su diversi libri, mi munii di tanta pazienza e precisione e iniziai a costruire lampade, cornici di specchi, oggetti vari».

Un’arte usurante, però, che Carlo ha dovuto abbandonare dopo alcuni anni: «Nel metodo Tiffany – spiega infatti l’artista - il vetro va lavorato con tre dita che devono essere mantenute in tensione e bagnate con il risultato che mi sono rovinato le mani».

Ma in ozio Carlo Veiluva, papà di due figlie femmina e nonno di una nipote, non sa stare; abbandonato il vetro è tornato al primo amore, il rame: «Non più per fare quadri - sottolinea – ma piuttosto per oggetti molto più piccoli come alberelli con i fili di rame o gli orecchini, con il risultato che tutte le ospiti dell’RSA mi chiedono di averne un paio».

E allora forse la prossima mostra di Carlo Veiluva, persona curiosa e ricca di fantasia, potrebbe essere proprio dedicata agli

orecchini o ad altri monili.