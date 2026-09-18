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Lions Club

Torna lo "zaino sospeso" per le famiglie che non possono affrontare le spese scolastiche

La solidarietà può essere espressa nelle cartolibrerie Goggia , AlphaBeta e Mondadori al Borgo che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere il servizio

Daniela Peira

Daniela Peira

18 Settembre 2026 10:58:14

Torna lo "zaino sospeso" per le famiglie che non possono affrontare le spese scolastiche

Insieme al caro carburanti è la cosa che più spaventa migliaia di famiglia italiane in questo periodo: le spese scolastiche. Dai libri ai quaderni, dalla cancelleria agli zaini.

Per dare un po' di sollievo alle famiglie astigiane che si trovano in difficoltà a rinnovare il corredo dei loro figli in età scolare, il Lions Club Asti Host ha avviato il primo service dell'anno 2026-2027 con l'iniziativa "zaino sospeso".

Nelle  cartolibrerie Goggia , AlphaBeta e Mondadori al Borgo, sarà possibile dare un aiuto concreto acquistando zaini e materiale scolastico di qualunque tipo  lasciandolo poi nel negozio. I titolari passeranno il materiale al Lions che lo distribuirà alle famiglie in difficoltà aggiungendo il proprio contributo. La raccolta non ha una scadenza e durerà per tutto l'anno scolastico visto che si tratta soprattutto di materiale "di consumo". 

Basta anche un acquisto di piccolo valore per fare la differenza in classe e far sentire meno  emarginati gli alunni provenienti da famiglie meno abbienti.

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