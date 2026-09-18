Wine-street Tasting torna per le vie del centro storico di Asti

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Evento
18 Settembre 2026 10:44:00
Edizione 2025 Foto: Maria Grazia Billi
Asti si prepara per l'evento che trasformenrà l'intero centro storico in un grande quartiere gastronomico itinerante, grazie alla due giorni di Wine-street Tasting.
L'iniziativa giunta alla sua 21° edizione, porta il mondo della ristorazione, del vino e delle produzioni gastronomiche attraverso diverse proposte per le vie della città.
L’evento coinvolge 42 punti di ristorazione durante le serate di venerdì 18 e sabato 19, con una selezione di piatti che spazia tra le diverse realtà della cucina astigiana. Ristoranti, enoteche e attività gastronomiche si riunisco in un progetto che mette in rete gli operatori del settore e invita il pubblico a vivere le sue proposte enogastronomiche.
Winestreet Tasting nasce si sviluppa lungo le vie del centro storico, dove i partecipanti possono consultare la mappa dei locali aderenti e scegliere le tappe del proprio percorso. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare una comunità itinerante in cui le storie dei clienti e dei ristoratori si incontrano, attraverso il cibo, il vino e la tradizione.
Tra gli antipasti, spiccano grandi classici come la carne cruda all'astigiana e i peperoni in bagna càuda, affiancati da abbinamenti originali come lo Scotch egg con fonduta di Robiola di Roccaverano DOP e il sushi di Fassona piemontese.
Primi che puntano i riflettori sulla tradizione delle paste fresche e dei risotti, con gli agnolotti del plin con crema di Castelmagno, granella di nocciole e speck croccante, i tajarin con salsiccia e funghi porcini e il risotto al Barbera, toma e nocciole.
Per i secondi piatti, la scelta varia da piatti strutturati di carne come lo stufato d'asino con pane casereccio e la salsiccia al Barbera con polenta saracena, fino a ricette di pesce come il merluzzo al verde con polenta croccante.
Infine spazio ai dolci con specialità tipiche come lo Zabaione al Moscato d'Asti, le pesche ripiene al cioccolato e il bonet bianco alla monferrina.
Per conoscere i locali coinvolti e le proposte gastronomiche dell’iniziativa è possibile consultare il sito ufficiale.
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