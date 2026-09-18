Wine-street Tasting torna per le vie del centro storico di Asti

Asti si prepara per l'evento che trasformenrà l'intero centro storico in un grande quartiere gastronomico itinerante, grazie alla due giorni di Wine-street Tasting.

L'iniziativa giunta alla sua 21° edizione, porta il mondo della ristorazione, del vino e delle produzioni gastronomiche attraverso diverse proposte per le vie della città.

L’evento coinvolge 42 punti di ristorazione durante le serate di venerdì 18 e sabato 19, con una selezione di piatti che spazia tra le diverse realtà della cucina astigiana. Ristoranti, enoteche e attività gastronomiche si riunisco in un progetto che mette in rete gli operatori del settore e invita il pubblico a vivere le sue proposte enogastronomiche.

Winestreet Tasting nasce si sviluppa lungo le vie del centro storico, dove i partecipanti possono consultare la mappa dei locali aderenti e scegliere le tappe del proprio percorso. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare una comunità itinerante in cui le storie dei clienti e dei ristoratori si incontrano, attraverso il cibo, il vino e la tradizione.

Tra gli antipasti, spiccano grandi classici come la carne cruda all'astigiana e i peperoni in bagna càuda, affiancati da abbinamenti originali come lo Scotch egg con fonduta di Robiola di Roccaverano DOP e il sushi di Fassona piemontese.

Primi che puntano i riflettori sulla tradizione delle paste fresche e dei risotti, con gli agnolotti del plin con crema di Castelmagno, granella di nocciole e speck croccante, i tajarin con salsiccia e funghi porcini e il risotto al Barbera, toma e nocciole.

Per i secondi piatti, la scelta varia da piatti strutturati di carne come lo stufato d'asino con pane casereccio e la salsiccia al Barbera con polenta saracena, fino a ricette di pesce come il merluzzo al verde con polenta croccante.

Infine spazio ai dolci con specialità tipiche come lo Zabaione al Moscato d'Asti, le pesche ripiene al cioccolato e il bonet bianco alla monferrina.

Per conoscere i locali coinvolti e le proposte gastronomiche dell’iniziativa è possibile consultare il sito ufficiale.