Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 17 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 17 settembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 2 punti “5”, ciascuno dei quali vince 84.597,61 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 28.800.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 17 settembre 2026

Bari: 11 – 37 – 71 – 88 – 54

Cagliari: 66 – 38 – 51 – 42 – 69

Firenze: 51 – 2 – 79 – 25 – 75

Genova: 49 – 66 – 84 – 51 – 8

Milano: 25 – 2 – 85 – 90 – 5

Napoli: 56 – 64 – 84 – 41 – 33

Palermo: 35 – 21 – 11 – 64 – 72

Roma: 83 – 36 – 81 – 10 – 22

Torino: 68 – 7 – 3 – 37 – 27

Venezia: 81 – 31 – 61 – 33 – 6

Nazionale: 73 – 45 – 69 – 48 – 34

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 17 settembre 2026

Combinazione vincente: 16 – 46 – 6 – 54 – 7 – 35

Numero Jolly: 21

Numero SuperStar: 51

Jackpot per la prossima estrazione: 28.800.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 2 da € 84.597,61

Punti 4: 610 da € 282,51

Punti 3: 23.338 da € 22,22

Punti 2: 366.620 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 6 da € 28.251,00

3 Stella: 124 da € 2.222,00

2 Stella: 2.042 da € 100,00

1 Stella: 12.354 da € 10,00

0 Stella: 23.051 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 17 settembre 2026

Numeri vincenti:

2 – 7 – 11 – 21 – 25 – 31 – 35 – 36 – 37 – 38 – 49 – 51 – 56 – 64 – 66 – 68 – 71 – 79 – 81 – 83

Numero Oro: 11

Doppio Oro: 11 – 37

Numeri Extra

3 – 5 – 8 – 10 – 33 – 41 – 42 – 54 – 61 – 69 – 75 – 84 – 85 – 88 – 90

Simbolotto – Estrazione di giovedì 17 settembre 2026

11 – Topi

35 – Uccello

6 – Luna

40 – Quadro

45 – Rondine

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.