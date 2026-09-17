Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 17 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

eventi
Premiazione
17 Settembre 2026 21:49:14
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 17 settembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 2 punti “5”, ciascuno dei quali vince 84.597,61 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 28.800.000 €.
Bari: 11 – 37 – 71 – 88 – 54
Cagliari: 66 – 38 – 51 – 42 – 69
Firenze: 51 – 2 – 79 – 25 – 75
Genova: 49 – 66 – 84 – 51 – 8
Milano: 25 – 2 – 85 – 90 – 5
Napoli: 56 – 64 – 84 – 41 – 33
Palermo: 35 – 21 – 11 – 64 – 72
Roma: 83 – 36 – 81 – 10 – 22
Torino: 68 – 7 – 3 – 37 – 27
Venezia: 81 – 31 – 61 – 33 – 6
Nazionale: 73 – 45 – 69 – 48 – 34
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 16 – 46 – 6 – 54 – 7 – 35
Numero Jolly: 21
Numero SuperStar: 51
Jackpot per la prossima estrazione: 28.800.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 2 da € 84.597,61
Punti 4: 610 da € 282,51
Punti 3: 23.338 da € 22,22
Punti 2: 366.620 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 6 da € 28.251,00
3 Stella: 124 da € 2.222,00
2 Stella: 2.042 da € 100,00
1 Stella: 12.354 da € 10,00
0 Stella: 23.051 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 7 – 11 – 21 – 25 – 31 – 35 – 36 – 37 – 38 – 49 – 51 – 56 – 64 – 66 – 68 – 71 – 79 – 81 – 83
Numero Oro: 11
Doppio Oro: 11 – 37
3 – 5 – 8 – 10 – 33 – 41 – 42 – 54 – 61 – 69 – 75 – 84 – 85 – 88 – 90
11 – Topi
35 – Uccello
6 – Luna
40 – Quadro
45 – Rondine
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058