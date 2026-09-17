Torna Asti BenEssere: un giorno di "coccole" olistiche dal senso profondo

Fermarsi, ascoltarsi in profondità, regalarsi una giornata di cura per la propria persona senza dimenticarci mai di chi vive intorno a noi, anche se "quell'intorno" prende in considerazione il mondo intero.

Ecco, Asti BenEssere può essere riassunto in questo pensiero: un evento organizzato dalla Cooperativa della Rava e della Fava che, in un solo giorno, raduna gli operatori delle discipline olistiche (ma non solo) per offrire un momento di ascolto profondo, di relax, di ritorno ad una dimensione più vicina ai ritmi umani.

La data da segnarsi è quella di sabato 26 settembre, dalle 9 alle 19 nella sede della Scuola di Circo Chapitombolo di Monale.

Lì saranno concentrati gli operatori che, ognuno per la sua specialità, regaleranno momenti di cura di sè.

La giornata inizia con una passeggiata di scoperta naturalistica con Linda Frei di Medinforest ed Elena Giardina di Bike Therapy. Alla Scuola di Circo invece, ad attendere il pubblico ci saranno Simone Nosenzo per la riflessologia plantare, Viviana Odetti, Maria Grazia Cavallino e Fabiana Lanfranco per il counseling e coaching sul tema "Dall'io al noi", Silvia Genevro per il mindfulness individuale, Andrea Romagnolo per le sedute di Brain Gym. Per i più piccoli sarà presente Mondobosco con un progetto di educazione in natura per bambini dai 3 ai 6 anni.

Dalle 10 in avanti, poi, si avvicenderanno incontri e laboratori: attività di gruppo con Essere Pace, il Metodo Freire con Simone Deflorian, laboratorio di argilla con Ludovica Bordino, yoga della risata con Mariangela Durando, cucina etnica con il magazzino solidale di San Domenico Savio, biodanza con Airone Bio, cerchio di donne con Germana Chiusano, attività di gruppo all'aperto guidata da Elena Fabris sul cambio di mentalità su cibo, corpo e diete dimagranti, yoga per bambini ancora con Ludovica Bordino, la cucina degli scarti con Terra Mia e, alle 18, lo spettacolo di circo con Chapitombolo Academy che chiuderà la giornata.

Obbligatoria la prenotazione a tutte le sedute degli operatori e dei laboratori scrivendo una mail ad altromercato@ravafava.it oppure telefonando al numero 0141/321869. A tutti i partecipanti che verrà data in dono una borsa contenente prodotti del circuito equo e solidale.

Giornata che godrà anche di alcune "pillole" di mezz'ora su argomenti che invitano a riflessioni profonde: il documentario di Gaetano Pedullà sugli schiavi africani e nativi americani, sul progetto Ceste di Rapa, sulla medicina quantistica con il dottor Fabrizio Manca, sulla straordinaria rete di cascine realizzata nel Casalese, sull'omeopatia con la farmacista Eleonora Cassina, sulle nuove tecniche genomiche e il no del mondo biologico con Fauso Jori, amministratore delegato di Ecornaturasì.

Ospiti anche Sara Lucchi della Corte delle Madri Bereguardo e il naturalista Franco Correggia che parlerà di specie, ecosistemi e biosfera. Completano il piccolo regno di Asti BenEssere gli espositori e le associazioni che portano i loro prodotti, il loro artigianato e le informazioni da condividere.