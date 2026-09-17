A Portacomaro “La scelta e il coraggio”: una rassegna per riscoprire le storie che hanno cambiato l’Italia

La storia non è soltanto qualcosa da ricordare, ma un patrimonio da continuare a interrogare. È questo lo spirito con cui il Comune di Portacomaro inaugura “La scelta e il coraggio. Storie di uomini e donne che hanno cambiato l’Italia”, una nuova rassegna culturale pensata per accompagnare la comunità, nei prossimi mesi e anni, alla riscoperta di vicende, figure e idee che hanno segnato il Paese.

I primi due appuntamenti sono in programma a settembre a Casa Pozzi-Casa della Musica, sulla strada provinciale 37 al numero 48.

Si comincia il 20 settembre alle 17.30 con “Coltivare la memoria. Le radici della libertà”, una conversazione storica organizzata in collaborazione con l’Israt e l’Anpi provinciale di Asti. A condurre l'incontro sarà Nicoletta Fasano, direttrice dell’Israt, che accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alla storia partigiana e alla Resistenza nel territorio portacomarese e astigiano, intrecciando vicende locali e memorie condivise. Al termine interverrà anche Guido Cardello, vicepresidente dell’Anpi provinciale.

Il secondo appuntamento, il 27 settembre alle 21, sarà invece un reading musicale, “Cucire il tempo. Voci di donne per ricordare il 2 giugno del ’46”. Testimonianze dirette e documenti d’epoca saranno il filo conduttore di una serata dedicata al ruolo delle donne, accompagnata da brani e musiche capaci di evocare gli anni del secondo dopoguerra e il passaggio storico rappresentato dal suffragio universale del 2 giugno 1946.

Due appuntamenti diversi, ma uniti da un unico filo: recuperare la memoria attraverso le storie delle persone e dei territori. Una scelta che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, vuole trasformare la rassegna in un appuntamento culturale stabile per la comunità.

«Con “La scelta e il coraggio” diamo il via a un percorso culturale di lungo periodo che intende diventare un appuntamento fisso per la nostra comunità», sottolinea il sindaco Alessandro Balliano. «Riscoprire le storie di chi ha contribuito a cambiare l’Italia, a partire dalla Resistenza nel nostro territorio fino al ruolo delle donne nel 1946, significa offrire strumenti di riflessione e memoria condivisa».

Gli incontri di settembre saranno dunque il primo passo di un progetto destinato a proseguire nel tempo, mettendo al centro la storia nazionale ma anche le sue radici locali, con l’obiettivo di trasformare la memoria in occasione di conoscenza e confronto.

Ingresso libero e gratuito a entrambi gli appuntamenti.

Per informazioni: info@comune.portacomaro.at.it, 0141 202128, www.comune.portacomaro.at.it