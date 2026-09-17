I quadri che aiutano a curare gli animali

Un successo oltre le più rosee aspettative la giornata organizzata a favore di chi ha un animale d'affezione ma, per ragioni economiche, non può permettersi le cure veterinarie che necessitano.

Un'idea di Patrizia Gambino che ha trovato subito il sostegno della pittrice Antonia Teotino la quale ha messo a disposizione una serie di suoi quadri per un'offerta da destinare a questo scopo. Con la collaborazione preziosa della Fondazione Goria che ha dato i locali della sua sede per l'evento.

All'evento ha presenziato anche l'assessore Paride Candelaresi e, a fine giornata, fra le offerte raccolte alla mostra e i bonifici di coloro che hanno sposato la causa della Gambino, sono stati raccolti oltre 1700 euro.

La cifra è stata consegnata alla Leidaa sezione di Asti, affinché provveda ad utilizzarla per le cure degli animali cui i proprietari, pur con dolore, non riescono a sostenere.

«E' stato un gesto molto bello e un'iniziativa originale ma utilissima - è il commento del presidente Leidaa di Asti, Massimo Santoro - Ringrazio di cuore Patrizia Gambino, la pittrice Teotino e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e che hanno contribuito fattivamente con la raccolta. Garantiamo che i soldi raccolti saranno destinati alle cure veterinarie di chi non può permettersele. Ovviamente dopo un'attenta valutazione della richiesta».