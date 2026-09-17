Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

SiAmo il Monferrato

Un nuovo trionfo internazionale per il documentario “Echoes of Identity”

Dopo i riconoscimenti a Parigi e Toronto, l'opera incentrata sull'incontro tra Monferrato e Armenia vince negli Stati Uniti e punta verso Londra

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

17 Settembre 2026 17:17:15

Echoes of Identity

Da sinistra Alessio Mattia, Silvia Izzo, Roberto Cotto, Simona Paniati e Caterina Gamba

Il cammino internazionale del documentario “Echoes of Identity Across Borders – Il Monferrato in dialogo con l’Armenia” si arricchisce di un nuovo importante traguardo. La pellicola, diretta dal regista Alessio Mattia, ha infatti conquistato l’Exceptional Merit Award al Docs Without Borders Film Festival (DWBFF), festival cinematografico dedicato al cinema documentario con sede nello Stato di New York.

Questo riconoscimento d'oltreoceano conferma il valore di un’opera nata con l’obiettivo di mettere in dialogo il territorio del Monferrato e la cultura armena. Il racconto si snoda attraverso temi di grande spessore come l’identità, la memoria, la spiritualità, le migrazioni e le radici culturali.

Il film è prodotto dall’Associazione SiAmo il Monferrato, in collaborazione con la Fondazione Time2 di Torino, Hayeli e Nork Group, e avvalendosi del sostegno della Regione Piemonte.

L'affermazione statunitense si inserisce in una scia di prestigiosi successi per l'opera. Il documentario ha infatti già ottenuto una menzione ufficiale al Toronto Arts & Entertainment Film Festival e il premio come Miglior Film allo Zeal International Film Festival di Parigi. Inoltre, nel corso del prossimo autunno, la pellicola sarà presentata al London Art Film Awards, celebre rassegna londinese dedicata al cinema indipendente e alle arti visive. Questi traguardi segnano un nuovo capitolo per il progetto, portando il racconto del Monferrato e della sua connessione con l'Armenia ben oltre i confini italiani.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133