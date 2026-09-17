Un nuovo trionfo internazionale per il documentario “Echoes of Identity”

Il cammino internazionale del documentario “Echoes of Identity Across Borders – Il Monferrato in dialogo con l’Armenia” si arricchisce di un nuovo importante traguardo. La pellicola, diretta dal regista Alessio Mattia, ha infatti conquistato l’Exceptional Merit Award al Docs Without Borders Film Festival (DWBFF), festival cinematografico dedicato al cinema documentario con sede nello Stato di New York.

Questo riconoscimento d'oltreoceano conferma il valore di un’opera nata con l’obiettivo di mettere in dialogo il territorio del Monferrato e la cultura armena. Il racconto si snoda attraverso temi di grande spessore come l’identità, la memoria, la spiritualità, le migrazioni e le radici culturali.

Il film è prodotto dall’Associazione SiAmo il Monferrato, in collaborazione con la Fondazione Time2 di Torino, Hayeli e Nork Group, e avvalendosi del sostegno della Regione Piemonte.

L'affermazione statunitense si inserisce in una scia di prestigiosi successi per l'opera. Il documentario ha infatti già ottenuto una menzione ufficiale al Toronto Arts & Entertainment Film Festival e il premio come Miglior Film allo Zeal International Film Festival di Parigi. Inoltre, nel corso del prossimo autunno, la pellicola sarà presentata al London Art Film Awards, celebre rassegna londinese dedicata al cinema indipendente e alle arti visive. Questi traguardi segnano un nuovo capitolo per il progetto, portando il racconto del Monferrato e della sua connessione con l'Armenia ben oltre i confini italiani.