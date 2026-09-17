A Villadeati un weekend di musica, arte figurativa, narrativa e teatro

Un fine settimana che regalerà al pubblico tutte le forme d’arte, dal 18 al 20 settembre numerosi appuntamenti animeranno il comune di Villadeati. Sono quattro gli appuntamenti in programma, organizzati per il Festival culturale VILLADEArTI nella suggestiva cornice dell’ex chiesa di San Remigio in via San Remigio 2.

Al via il programma da venerdì 18 alle 21.00 con Vince chi corre, concerto del cantautore e musicista astigiano Simone PONCINO che, accompagnato da Simone Barbiero al basso, Francesco Bordino con chitarre, irraggiamenti e voce, Samuele Buraghi alla batteria e Alberto Genta alle tastiere, proporrà brani originali dal suo ricco repertorio.

Nella giornata di sabato 19 alle 16.00 sarà inaugurata la mostra Ode alla natura, esposizione retrospettiva dedicata a Nick EDEL, uno tra i più importanti artisti animalisti italiani ed europei di ogni tempo. La sua attività di artista figurativo, iniziata in giovanissima età, intervallata da quella di disegnatore di interni e di arredatore, ha avuto particolare successo e riscontro dai primi Anni Novanta. La retrospettiva sarà visitabile sabato 19 settembre dalle 16.00 alle 22.00 e domenica 20 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Domenica 20 un doppio appuntamento. Alle ore 18.30 lo scrittore Marco Magnone, tra gli autori italiani più apprezzati della narrativa per ragazzi, presenterà il suo ultimo romanzo, La notte delle lucicole, dialogando con il vicesindaco e assessore alla Cultura Riccardo Sorisio e la giornalista Antonella Manuela LAROCCA. Edito da Mondadori, il libro racconta le vicende di Teresa, Diego e Asia, affrontando con delicatezza temi importanti quali l’amicizia, la crescita, i primi amori e i primi incontri con il dolore e la perdita. Magnone, astigiano, è autore di diversi saggi e romanzi, tra cui la fortunata saga Berlin, scritta a quattro mani con Fabio Geda.

Il week end si conclude alle ore 21.00 con uno spettacolo, realizzato in collaborazione con PEM Parole e Musica in Monferrato, Giangiacomo Feltrinelli. Rivoluzione permanente, performance del fumettista, cantautore e musicista Davide Toffolo e dello scrittore Giulio D'Antona che unisce la lettura pubblica, la narrazione e il disegno dal vivo.

Il reading è tratto dall'omonima graphic novel (pubblicata da Feltrinelli Comics) creata nel centenario della nascita di Giangiacomo Feltrinelli. Un monologo in prima persona basato su scritti, interviste e documenti originali dell'editore, accompagnato dalle illustrazioni dal vivo di Toffolo, frontman del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni: 3290488928.

Il festival

Tutti gli eventi sono organizzati per la quarta edizione di VILLADEArTI, festival culturale ideato dall’amministrazione comunale di Villadeati e realizzato in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la libreria Feltrinelli di Alessandria. Con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio della Provincia di Alessandria, dell’Unione dei Comuni Valcerrina e del Gal Basso Monferrato Astigiano e il contributo di Fondazione CRT, Cosmo e altre aziende locali.