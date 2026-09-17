Insieme per i 4 zampe organizza una camminata solidale per le colonie feline di Asti

“Adotta – Sterilizza – Rispetta” è il motto dell’associazione Odv-ETS “Insieme per i 4 zampe” che, venerdì 25 settembre alle 18.30, ha organizzato una camminata solidale con partenza da piazza Traghetto (Lungo Tanaro).

«Un evento durante il quale – sottolinea la presidente, Saba Cerritelli – saremo lieti di dare informazioni e raccogliere cibo per cani e gatti in difficoltà». L’associazione “Insieme per i 4 zampe” è tra le ultime nate ad Asti essendo stata costituita lo scorso mese di aprile.

Di cosa vi occupate?

«Di ambiente e animali con un’attenzione particolare per le colonie feline di Asti e per tutto ciò che ruota intorno a questo mondo. Abbiamo numerosi volontari che a turno, una volta al giorno, distribuiscono il cibo e gestiscono questi felini».

Cosa significa colonia felina?

«Significa seguire tutto l’iter del felino, in pratica, accudirlo, salvaguardarne la specie non solo “aprendo scatolette” ma anche provvedendo alla sterilizzazione delle gatte intere; ci adoperiamo quindi alla loro cattura, le portiamo dai veterinari che le opereranno e le rilasceranno dopo gli appositi controlli».

Cosa succede se tra le gatte catturate qualcuna fosse gravida?

«Nei casi in cui non la si potesse operare, si tiene la gatta a casa di volontari, si attendono il parto e la fine dell’allattamento dopo di che mamma gatta viene sterilizzata mentre i piccoli, spulciati e sverminati vengono dati in adozione».

Chi può accedere all’adozione?

«Ovviamente tutti coloro che amano questi animali; si può fare richiesta compilando un modulo conoscitivo dopo di che i nostri volontari faranno un sopralluogo a casa dei futuri adottanti per vedere che tutto sia in ordine, solo a quel punto i gattini verranno affidati».

Come si distinguono le gatte “intere” da quelle sterilizzate?

«Lo Studio Veterinario, al momento dell’intervento, taglia anche un piccolo pezzo di orecchio alla gatta e questo diventa il segno identificativo. Nostro impegno è anche quello di sensibilizzare le persone riguardo alle colonie feline perché volere il bene di questi animali non significa portare loro del cibo a caso ma, piuttosto, affidarsi ad una associazione mirata».

Come nascono le colonie feline?

«Nascono da segnalazioni al Comune e, nel momento in cui (secondo il Codice Civile) ci sono più di quattro capi in gruppo, su suolo pubblico e in evidente stato di disagio, possono essere riconosciute colonia. Il primo, indispensabile intervento di cui occuparsi è proprio la sterilizzazione tenendo conto che ogni gatta, dai cinque mesi, può partorire fino a dodici gattini all’anno».

L’associazione “Insieme per i 4 zampe”, attualmente segue una settantina di capi divisi in più colonie, un impegno che significa procurare il cibo, distribuirlo, occuparsi della salute e dell’igiene dei gatti e tanto altro. A questo proposito indispensabili sono, ad esempio, le raccolte cibo mensili che vengono fatte all’Isola dei Tesori, Arcaplanet e Bona, gli eventi come la camminata di sabato e la sensibilità di chi volesse fare donazioni.

Per informazioni telefonare al 347 6176939.