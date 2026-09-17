Despar Nord Ovest torna con Scuolafacendo 2026/2027 fino al 15 novembre 2026

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, Despar in segno di sostegno alle scuole, torna con la nuova edizione di Scuolafacendo, il progetto nazionale che permette agli istituti scolastici di ottenere materiali e strumenti per la didattica grazie all'aiuto dei clienti.

Accanto all’iniziativa riapre anche il contest creativo “Diamoci una mossa!” rivolto a tutte le scuole iscritte che, per l’anno scolastico 2026/2027, invita bambini e ragazzi a riflettere sul valore del movimento come fonte di benessere, crescita e relazione.

Despar Nord Ovest aderisce all’iniziativa portandola nelle proprie regioni di riferimento – Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – e offre alle scuole del territorio l’opportunità di raccogliere supporto e dotazioni dedicate all’insegnamento.

Gianluca Santini, Responsabile Marketing di Despar Nord Ovest ha dichiarato: «Con Scuolafacendo rinnoviamo un impegno che da oltre 10 anni ci lega alle scuole dei territori in cui siamo presenti. Ogni anno questa iniziativa ci permette di trasformare la partecipazione dei nostri clienti in un sostegno concreto per gli istituti scolastici, contribuendo a mettere a disposizione strumenti e materiali utili alla didattica. Il contest Diamoci una mossa; arricchisce questo percorso, offrendo agli studenti un'occasione per esprimere la propria creatività e riflettere sull'importanza del movimento come elemento di benessere e socialità».

Come funziona

Dal 14 settembre al 15 novembre 2026, facendo la spesa nei punti vendita Despar, Eurospar e Despar Express aderenti all’iniziativa, i clienti riceveranno ogni 15 euro di spesa un Buono Scuola che potranno scegliere di destinare a un istituto scolastico del proprio territorio.

I clienti potranno consegnare i buoni raccolti direttamente alla scuola che desiderano supportare oppure caricarli online tramite il sito del progetto www.scuolafacendo.com o l'App dedicata entro il 31 gennaio 2027.

In base ai Buoni Scuola ricevuti, gli istituti potranno scegliere materiali didattici, strumenti per l'inclusione, attrezzature per le attività motorie, dotazioni tecnologiche e numerosi altri prodotti presenti nello speciale catalogo dedicato all’iniziativa che include oltre 60 articoli. Ogni scuola potrà richiedere gratuitamente i propri premi entro il 7 febbraio 2027.

L'iniziativa è rivolta alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, presenti nei territori in cui opera Despar. Per partecipare, gli istituti devono registrarsi sul sito del progetto qui.

Il contest Diamoci una mossa!

Dopo il debutto dello scorso anno, insieme a Scuolafacendo torna anche il contest creativo realizzato in sinergia con Le Buone Abitudini, il progetto educativo gratuito di Despar che nel 2026 celebra vent’anni di attività al fianco delle scuole nella promozione di sani e corretti stili di vita.

Quest'anno il contest “Diamoci una mossa!”, invita studenti e insegnanti a riflettere, attraverso racconti e disegni sul valore del movimento inteso non solo come pratica sportiva, ma anche come gioco, attività quotidiana, espressione personale, scoperta e relazione. L’obiettivo è aiutare bambini e ragazzi a riconoscere e raccontare il proprio modo di vivere il movimento, valorizzando esperienze quotidiane capaci di generare benessere, energia e condivisione e l’idea che ciascuno possa trovare il proprio modo di stare in movimento.

Il contest è aperto a tutte le scuole iscritte a Scuolafacendo che potranno caricare gli elaborati delle classi partecipanti entro il 15 novembre 2026.

Ogni struttura che parteciperà, che avrà caricato almeno un elaborato valido e che avrà rispettato le condizioni previste dal regolamento, riceverà 100 Buoni Scuola, mentre i 10 plessi vincitori saranno premiati con 3.000 Buoni Scuola ciascuno, da aggiungere a quelli raccolti attraverso l’iniziativa e utilizzare per arricchire la dotazione didattica della scuola.

Una giuria multidisciplinare selezionerà i 10 elaborati vincitori sulla base dei criteri previsti dal regolamento, valorizzando originalità, efficacia del messaggio educativo e capacità di raccontare il movimento come esperienza quotidiana, inclusiva e condivisa. Il regolamento completo del contest è disponibile sul sito nella sezione dedicata.