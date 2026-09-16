Asti al centro delle cronache "centenarie"

Montegrosso d’Asti taglia record per le “cronache centenarie” grazie a due “matriarche dell’astigiano”, che hanno festeggiato con la cerimonia di consegna delle pergamene . Le due "giovani" che hanno tagliato l’ambito traguardo delle 100 primavere, sono Teresa Viarengo e Clara Mazzon entrambi ospiti della casa albergo del comune astigiano.

Alla cerimonia intima nella residenza per anziani è intervenuto il presidente della Provincia di Asti, Simone Nosenzo, accompagnato dal sindaco, Monica Masino, accolti da familiari e personale sanitario della struttura.

Anche a Castello d’Annone, dove risiede nella casa di famiglia Maria Tessitore, nativa di Asti e da qualche giorno neo centenaria, è stata celebrata la donna come matriarca con cerimonia di consegna della pergamena. Anche in questo caso il presidente Nosenzo ha consegnato personalmente il ricooscimento che attesta il traguardo della vita trascorso in

serenità e impegno. Con il presidente i sindaci di Asti, Maurizio Rasero e di Annone, Valter Valfrè.

Il progetto patriarchi organizzato da decenni dalla Provincia prosegue anche nel 2027 , sempre con l’acquisizione dei dati dei futuri centenari.

Proprio nei prossimi giorni gli uffici dell’Ente provvederanno a spedire le lettere ai Comuni e alle case di riposo del territorio per avere i nominativi e le informazioni necessarie dei centenari lì residenti.