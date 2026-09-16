Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Terza età

Asti al centro delle cronache "centenarie"

Teresa Viarengo e Clara Mazzon a Montegrosso e Maria Tessitore a Castell'Alfero hanno spento ben cento candeline

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

16 Settembre 2026 10:01:04

Asti al centro delle cronache "centenarie"

Montegrosso d’Asti taglia record per le “cronache centenarie”  grazie a due “matriarche dell’astigiano”, che hanno festeggiato con la cerimonia di consegna delle pergamene . Le due "giovani" che hanno tagliato l’ambito traguardo delle 100 primavere, sono Teresa Viarengo e Clara Mazzon entrambi ospiti della casa albergo del comune astigiano.

Alla cerimonia intima nella residenza per anziani è intervenuto il presidente della Provincia di Asti, Simone Nosenzo, accompagnato dal sindaco, Monica Masino, accolti da familiari e personale sanitario della struttura.

Anche a Castello d’Annone, dove risiede nella casa di famiglia Maria Tessitore, nativa di Asti e da qualche giorno neo centenaria, è stata celebrata la donna come matriarca con cerimonia di consegna della pergamena. Anche in questo caso il presidente Nosenzo ha consegnato personalmente il ricooscimento che attesta il traguardo della vita trascorso in
serenità e impegno. Con il presidente i sindaci di Asti, Maurizio Rasero e di Annone, Valter Valfrè.

Il progetto patriarchi organizzato da decenni dalla Provincia prosegue anche nel 2027 , sempre con l’acquisizione dei dati dei futuri centenari.

Proprio nei prossimi giorni gli uffici dell’Ente provvederanno a spedire le lettere ai Comuni e alle case di riposo del territorio per avere i nominativi e le informazioni necessarie dei centenari lì residenti.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133