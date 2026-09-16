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Dite la vostra

«Tra via Pagliani e corso Volta occorre fare manutenzione sul verde»

Riceviamo la segnalazione di una nostra lettrice che chiede al Comune di intervenire al più presto

Redazione web

Redazione web

16 Settembre 2026 08:31:10

Via Pagliani angolo corso Volta

Riceviamo la segnalazione di una nostra lettrice che chiede al Comune di intervenire al più presto

Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno, a suo tempo vi avevo segnalato il degrado di corso Volta e grazie al vostro intervento c'è stata una risposta favorevole.

Adesso sono qui per evidenziare, con alcune foto, un degrado dove i cespugli invadono il marciapiede e se continua così vanno sulla strada. La zona è all'angolo di via Pagliani e corso Volta ed è un condominio, disabitato, di proprietà di un privato.

Se questi non fa la manutenzione si può intervenire?

Grazie per l'attenzione e buona giornata

Carolina Verderame

 

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