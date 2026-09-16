«Tra via Pagliani e corso Volta occorre fare manutenzione sul verde»

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Dite la vostra
16 Settembre 2026 08:31:10
Riceviamo la segnalazione di una nostra lettrice che chiede al Comune di intervenire al più presto
Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo
Buongiorno, a suo tempo vi avevo segnalato il degrado di corso Volta e grazie al vostro intervento c'è stata una risposta favorevole.
Adesso sono qui per evidenziare, con alcune foto, un degrado dove i cespugli invadono il marciapiede e se continua così vanno sulla strada. La zona è all'angolo di via Pagliani e corso Volta ed è un condominio, disabitato, di proprietà di un privato.
Se questi non fa la manutenzione si può intervenire?
Grazie per l'attenzione e buona giornata
Carolina Verderame
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