«Tra via Pagliani e corso Volta occorre fare manutenzione sul verde»

Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno, a suo tempo vi avevo segnalato il degrado di corso Volta e grazie al vostro intervento c'è stata una risposta favorevole.

Adesso sono qui per evidenziare, con alcune foto, un degrado dove i cespugli invadono il marciapiede e se continua così vanno sulla strada. La zona è all'angolo di via Pagliani e corso Volta ed è un condominio, disabitato, di proprietà di un privato.

Se questi non fa la manutenzione si può intervenire?

Grazie per l'attenzione e buona giornata

Carolina Verderame