Sulla crisi idrica, le risposte della Sogeri

Da giugno, la Valle Bormida – Alta Langa Astigiana soffre una crisi idrica non dipendente dalla penuria di precipitazioni (o almeno non solo) ma da problemi legati alla rete gestita dalla Sogeri (ex Amag).

Abbiamo chiesto lumi all’A.d. Mauro Bressan.

«È opportuno innanzitutto precisare che la zona che risente maggiormente della crisi idrica non è la Valle Bormida, bensì l’Alta Langa Astigiana. La Valle Bormida è sostanzialmente alimentata dai pozzi della centrale di Gaini a Cartosio, che attingono acqua dal fiume Erro. Nel corso di quest’anno il livello del fiume è stato complessivamente sufficiente e si è verificata una situazione di criticità soltanto per circa una settimana. In quell’occasione abbiamo chiesto alla Provincia di Alessandria di consentire l’apertura dei bacini idrici di raccolta situati a monte. Attualmente la situazione può essere considerata regolare. Solo il Comune di Malvicino ha invece registrato alcune difficoltà, legate soprattutto alla sua particolare posizione e alla difficoltà di individuare tempestivamente le perdite sulla rete.

Diversa è la situazione dell’Alta Langa Astigiana, dove le principali fonti di approvvigionamento sono rappresentate da pozzi superficiali situati a Cortemilia, che nel corso dell’estate tendono progressivamente a ridurre la propria disponibilità. All’acqua di tali pozzi si aggiunge l’acqua fornita dall’Acquedotto Alpi Cuneesi, che purtroppo è limitata e non sempre sufficiente a soddisfare il fabbisogno della zona, cresciuto negli ultimi anni anche a causa dell’aumento della popolazione fluttuante (turisti) durante il periodo estivo.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dai consorzi degli acquedotti privati, molti dei quali sono alimentati dalle reti di Sogeri. Anche queste reti sono spesso obsolete e non sempre consentono interventi tempestivi in caso di perdite. Di conseguenza, si verificano dispersioni d’acqua sulle quali Sogeri non ha la possibilità di intervenire direttamente.

La fonte idrica delle due linee nostrane è l'Acquedotto Alpi Cuneesi. E' vero che nei mesi scorsi c'è stato un confronto (rectius disaccordo) sul volume di acqua fornito dalla società?

« Proprio a causa delle criticità che interessano l’Alta Langa Astigiana, dove siamo costretti a sopperire alle carenze idriche anche attraverso costosi trasporti con autobotti, lo scorso anno abbiamo posto il problema in un tavolo di confronto promosso dal Prefetto di Asti. In quella sede abbiamo chiesto all’Acquedotto Alpi Cuneesi un incremento della fornitura. Il gestore ha accolto la richiesta e per questo lo ringraziamo.

Purtroppo, però, soprattutto nelle ore di punta, quando i consumi raggiungono i livelli più elevati, la quantità d’acqua disponibile continua a essere insufficiente e il sistema va in difficoltà. È probabile che anche l’Acquedotto Alpi Cuneesi si trovi a sua volta in una situazione di particolare pressione e non abbia quindi la possibilità di aumentare ulteriormente i quantitativi forniti.

Non si tratterebbe quindi di una semplice questione di volontà del gestore, ma presumiamo di una situazione complessiva di disponibilità della risorsa che, nei momenti di maggiore consumo, rende difficile garantire l’equilibrio tra domanda e offerta».

Qual è lo stato attuale della rete dell'acquedotto nelle zone citate e, se è stata calcolata, qual è la percentuale di dispersione? Sono previsti lavori per rinnovare la rete?

«Un altro problema serio è rappresentato dalla vetustà delle reti idriche nelle zone interessate. L’area è molto vasta e, in molti tratti, particolarmente impervia. Le condotte attraversano terreni lontani dalle strade e, quando si verificano perdite, queste possono risultare difficili sia da individuare sia da raggiungere. Il nostro personale, già impegnato quotidianamente nella gestione delle criticità legate alla crisi idrica, si trova quindi a dover affrontare ulteriori difficoltà nell’individuazione e nella riparazione delle perdite.

Quest’anno, proprio per cercare di intervenire in maniera preventiva, ci siamo avvalsi anche di una ditta specializzata per l’individuazione delle perdite prima dell’inizio dell’estate. Purtroppo, però, durante i mesi estivi le condotte sono sottoposte a pressioni di esercizio particolarmente elevate, che nelle zone collinari possono raggiungere valori considerevoli. Questo determina ulteriori sollecitazioni su reti molto vecchie, con condotte che in alcuni casi hanno anche 70 anni e che continuano quindi a essere soggette a rotture.

La percentuale di dispersione delle nostre condotte è stata stimata intorno al 40%.

Nei tratti in cui le rotture si manifestano con maggiore frequenza interveniamo progressivamente con la sostituzione delle condotte. Il problema è però rappresentato dalla dimensione complessiva della rete: SOGERI gestisce circa 2.000 chilometri di acquedotto e, nella sola zona dell’Acquese, parliamo di almeno 1.000 chilometri. Un rinnovo integrale della rete presenta costi estremamente significativi, le risorse economiche non sono facilmente reperibili ma si hanno già importanti novità di investimento grazie al Pnissi (Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico) e al Piano d’Ambito».

La società Sogeri ha affrontato tempestivamente la crisi idrica con l'impiego di autobotti. A quanto ammonta il costo del servizio finora espletato? Quanto si presume costerà agli utenti finali?

«Attualmente il costo sostenuto per il servizio di autobotti si aggira intorno ai 500.000 euro, ma è ragionevole prevedere che la situazione di criticità possa protrarsi ancora per un paio di mesi. lo scorso anno, infatti, siamo stati costretti a trasportare acqua fino al mese di ottobre.

Quest’anno, tuttavia, c’è un elemento nuovo: la dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Regione Piemonte. Ci auguriamo quindi che una parte dei costi sostenuti possa essere ristorata attraverso le risorse che saranno eventualmente stanziate dalla Protezione Civile.

In caso contrario, come avvenuto negli anni precedenti, questa spesa andrà a sommarsi agli altri costi di gestione e contribuirà inevitabilmente ad aumentare il costo complessivo del servizio idrico.

Va comunque precisato che il costo viene ripartito sull’intero ambito territoriale dell’ATO6 e non ricade esclusivamente sugli utenti delle zone interessate. Per Sogeri, inoltre, considerando anche la quota di morosità, l’importo effettivamente recuperato attraverso le tariffe sarebbe comunque inferiore alla metà della spesa sostenuta. (Per il singolo utente, quindi, l’eventuale incidenza si tradurrebbe in 2/3 euro in più all’anno)».

Fonti autorevoli ci hanno parlato della realizzazione di due pozzi di captazione, a Cortemilia e tra Cassinasco e Loazzolo. Quali sono i tempi di realizzazione? Si ritiene saranno risolutivi per le periodiche crisi idriche estive?

«Gli studi geologici commissionati da Sogeri hanno consentito di individuare due potenziali punti di captazione. La certezza che in questi siti sia effettivamente disponibile una risorsa idrica in quantità sufficiente e con caratteristiche qualitative idonee, tuttavia, potrà essere acquisita soltanto al termine delle perforazioni e delle relative prove.

A Cortemilia è già stato realizzato un piezometro ed è stata verificata la qualità dell’acqua, che è risultata idonea al consumo umano. Per quanto riguarda invece la quantità, le prove di portata sono in corso di valutazione.

È stata inoltre già affidata la perforazione di un altro piezometro nella zona di Loazzolo.

In entrambi i casi, però, occorre considerare i tempi necessari per completare l’iter amministrativo: l’ottenimento delle concessioni e delle autorizzazioni per l’utilizzo della risorsa e per la trasformazione dei piezometri in pozzi destinati alla produzione di acqua potabile richiede, realisticamente, più di un anno.

Questi due interventi potranno quindi contribuire a migliorare la situazione auspicabilmente a partire dall’estate 2027.

È per questo che Sogeri sta valutando ulteriori interventi strutturali nel medio periodo. Tra le ipotesi allo studio vi è il collegamento dell’Alta Langa Astigiana alla rete di Bistagno, dove arriva già acqua proveniente dai pozzi di Predosa. Parallelamente, stiamo valutando la possibilità di inserire nella programmazione degli investimenti la realizzazione di un quarto pozzo proprio a Predosa.

Resta, infine, una riflessione di carattere più generale sull’assetto territoriale. Tutto quanto detto sin qua deve essere contestualizzato tenendo conto che l’attuale collocazione dell’Alta Langa Astigiana nel nostro ATO6 è il risultato di scelte compiute sulla base di valutazioni che non sempre hanno tenuto conto delle naturali connessioni territoriali e ciò impatta sulla complessità della gestione del servizio».