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Formazione

Consegnati i diplomi di Apro Formazione: «La formazione è motore di sviluppo per il territorio»

A Canelli celebrati gli studenti al termine dei percorsi formativi, oltre 6.100 utenti e 1.400 imprese coinvolti

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

15 Settembre 2026 18:48:01

Consegnati i diplomi di Apro Formazione: «La formazione è motore di sviluppo per il territorio»

Un traguardo importante per gli studentidi Apro Formazione Canelli. Nei giorni scorsi Apro ha celebrato la conclusione dei percorsi formativi con la consegna dei diplomi agli studenti, alla presenza di autorità, imprenditori e rappresentanti del mondo produttivo della Valle Belbo.

All'evento hanno partecipato i consiglieri della Regione Piemonte Fabio Isnardi e Marco Protopapa, l'assessore del Comune di Canelli Anna Maria Tosti e diversi imprenditori canellesi. Dopo il saluto del presidente di Apro Formazione Fulvio Baratella, il direttore generale Antonio Bosio, insieme alla responsabile della sede di Canelli Valentina Adornato, ha fatto il punto sui risultati raggiunti dall'ente e sulla crescita delle attività nell'ultimo anno.

Numeri che raccontano un ruolo sempre più centrale nel rapporto tra formazione e mondo del lavoro: sono oltre 6.100 gli utenti che hanno usufruito dei servizi di Apro Formazione e più di 1.400 le imprese coinvolte. Un dato particolarmente significativo riguarda l'occupazione: l'82% degli studenti trova infatti lavoro entro un anno dalla conclusione del corso.

A dare conferma dell'impatto della formazione sul territorio è anche un recente studio sul Social Return On Investment (SROI) realizzato da Deloitte, secondo il quale per ogni euro investito in Apro Formazione vengono generati 4,75 euro di valore per il territorio.

«La nostra mission è preparare il capitale umano alle sfide del mercato del lavoro», è il capo saldo alla base dell'attività dell'ente, in un contesto nel quale specializzazione professionale, inclusione e innovazione rappresentano elementi sempre più importanti per la competitività del territorio. Un risultato che passa anche dalla capacità di costruire una rete stabile con le imprese e con gli altri soggetti del sistema locale.

Proprio il percorso costruito negli anni ha portato, lo scorso maggio, a un riconoscimento internazionale. L'UNESCO ha infatti riconosciuto Apro Formazione come Centro Internazionale per la Formazione Tecnica e Professionale, inserendola nella rete UNESCO-UNEVOC, il network globale dedicato all'istruzione e alla formazione tecnica e professionale (TVET), che riunisce oltre 250 istituzioni in più di 150 Paesi. Sono appena 65 gli enti formativi nel mondo che fanno parte di questa cerchia e Apro è uno dei soli due centri ammessi in Italia.

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