“Prenditi cura dei tuoi reni”: a Monale un incontro sulla malattia renale cronica

La salute dei reni passa anche dalla prevenzione e dalla conoscenza, la Nefrologia e Dialisi del Cardinal Massaia propone l’incontro “Prenditi cura dei tuoi reni”, giovedì 17 settembre alle 18 al Salone Polivalente Comunale di Monale. Un appuntamento dedicato alla malattia renale cronica, alle possibilità di diagnosticarla precocemente e alle strategie per prevenirne o rallentarne la progressione.

L'incontro è organizzato dal reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, diretto dal dottor Stefano Maffei, in collaborazione con il professor Piero Stratta dell’Università del Piemonte Orientale e dell’Accademia di Medicina di Torino.

La malattia renale cronica rappresenta un problema sanitario sempre più diffuso. Secondo le stime più recenti della Società Italiana di Nefrologia, interessa circa l’8% della popolazione italiana, pari a 4-5 milioni di persone. Un dato che cresce con l’età: tra gli ultrasettantenni la prevalenza arriva infatti a circa il 17%.

«L’aumento negli ultimi anni è fondamentalmente correlato all’invecchiamento della popolazione, particolarmente rilevante in Italia, ma la malattia renale cronica è favorita anche dall’incremento di patologie sempre più frequenti, quali il diabete di tipo II, l’ipertensione arteriosa, il sovrappeso e l’obesità», spiega Maffei, che è anche presidente della Società Italiana di Nefrologia – sezione Piemonte e Valle d’Aosta.

Proprio per questo la prevenzione assume un ruolo centrale e nel corso dell’incontro saranno affrontati i comportamenti che possono contribuire a mantenere in salute i reni e a rallentare l’eventuale progressione della malattia. Tra cui un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita corretto, ma anche il controllo della pressione arteriosa e la scrupolosa aderenza alle terapie prescritte per il diabete e per le altre patologie correlate.