Grande successo per il ritorno della Festa di Santa Croce a Patro

Patro, frazione di Moncalvo, è tornata a riunirsi per la tradizionale festa di Santa Croce, in un fine settimana che ha segnato il ritorno della musica e del ballo in piazza dopo diversi decenni. L’iniziativa è stata organizzata dalla neonata associazione “La scuola di Patro Aps Ets”, in collaborazione con la comunità locale e con il patrocinio del Comune e della parrocchia di Moncalvo.

La serata di sabato ha superato le aspettative degli organizzatori: oltre 200 persone hanno partecipato a “Pizza in Piazza”, seguita dallo spettacolo musicale della B.B Band. Un momento di festa e convivialità che ha riportato nella frazione un appuntamento collettivo che mancava da molti anni.

Domenica, invece, la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Croce ha accompagnato un momento di particolare interesse culturale: è stata presentata la riproduzione dell’opera di Guglielmo Caccia raffigurante la “Madonna con San Francesco, San Carlo e Sant’Elena”, oggi esposta al museo parrocchiale di Moncalvo.

La manifestazione è nata dalla volontà dei cittadini di valorizzare la frazione e creare nuove occasioni di incontro e socialità. «L’evento ha contribuito a regalare ai presenti un’occasione di socialità e divertimento e a valorizzare la piccola frazione», sottolinea Andrea Monti, consigliere comunale e tesoriere dell’associazione “La scuola di Patro”.

Al termine della manifestazione, l’associazione ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della festa.