Tamburello alla Western: il trionfo del Barbiere, la "condanna" del Bibitaro e il gran cuore di Moncalvo

“Mezzogiorno di fuoco in Monferrato”. Domenica pomeriggio, il campo da gioco di Moncalvo si è trasformato nel set di un film di Sergio Leone per l'epico scontro a tamburello tra Gaetano Guarino, il Barbiere, e Christian Accatino, il Bibitaro. Tra il caldo soffocante e una tensione degna delle grandi sfide all'ultimo sangue, sugli spalti gremiti si respirava un'atmosfera da puro Far West.

I due protagonisti, dotati anche di notevoli doti attoriali, sono scesi nell'arena con outfit indimenticabili: parrucca bionda sgargiante e maglietta “La classe non è H” per il Barbiere; parrucca mora e maglia rossa con la scritta “Vi facciamo barba e capelli” per il Bibitaro.

A completare il cast, Fulvio Natta, già campione d'Italia di tamburello a muro, nel ruolo di coach d'eccezione della squadra del Barbiere, mentre Mimmo Basso, presidente provinciale Fipt, e lo storico dirigente Enrico Bacchiella hanno sostenuto la fazione del Bibitaro.

Sbandieratori, tifo da stadio e il fischio d'inizio

Ad accendere l'entusiasmo di una piazza gremita in ogni ordine di posti ci hanno pensato quindici minuti di spettacolari esibizioni degli sbandieratori del Comitato Palio. Come ricordato da Bacchiella, l'evento ha richiamato praticamente l'intero paese, con la partecipazione del sindaco Diego Musumeci, dell'ex sindaco Aldo Fara e di numerosi amministratori locali.



Al centro dell'arena, muniti di tambass, sguardi di fuoco e parrucche d'ordinanza, i due capitani hanno atteso il fischio d'inizio affidato a Stefania, titolare del Bar Roma. Proprio al bancone del suo locale è nata la sfida, maturata tra chiacchiere e strategie mattutine protrattesi giorni. Poi, al fianco dei due sfidanti, sono scesi in campo gli atleti veri, quelli preparati per giocare.

La dura legge del campo e il "Super Trofeo"

Sul piano agonistico la partita non ha avuto storia: la fazione del Barbiere ha innestato subito la quarta marcia, dominando l'incontro dall'inizio alla fine.

«Loro viaggiavano a quattro cilindri e noi in retromarcia – commenta con ironia Enrico Bacchiella -. Paradossalmente, sul piano squisitamente tecnico, il Bibitaro è risultato persino più "costruttivo" del vincitore, riuscendo a spedire la pallina dall'altra parte del campo per ben due volte, contro l'unica volta del Barbiere».

Il tabellone finale ha decretato un netto 16-5, lasciando il Bibitaro e i suoi visibilmente abbacchiati. «Le abbiamo prese sonoramente», conferma Christian sconsolato. Gaetano, invece, rivendica con orgoglio il trionfo, accompagnato dall’immancabile «L'avevo detto io!», ricordando che, pur non avendo mai toccato un tamburello in vita sua, quando decide di fare una cosa la fa meglio di chiunque altro.

A coronare la vittoria è arrivata la consegna del "Super Trofeo": ben 12 centimetri di coppa alzati al cielo e consegnati direttamente da Alessandra De Vincenzi, esponente nazionale della Federazione Italiana Palla Tamburello.

E sì, il Super Trofeo c’è davvero: nella foto lo abbiamo indicato con una freccia, perché altrimenti rischiava seriamente di passare inosservato. Data la leggerezza dell'imponente manufatto, il vero rischio è stato che una folata di vento lo facesse volare via prima della foto di rito.

La scure del Tribunale Sportivo: 10 giorni da ergastolano

Per i vinti, invece, le grane sono iniziate subito dopo il fischio finale. Durante la cena in cascina offerta dal vincitore, a Christian è stata notificata la severa sentenza emessa dal misterioso "Tribunale Sportivo Terre del Monferrato".

Su un foglio di carta riciclato – sul retro c’era la lista della spesa per la cena - la sentenza era scritta con mano incerta, forse con la sinistra per depistare e non far riconoscere la calligrafia. Asterischi al posto delle dimenticanze, righe cancellate e poi riscritte uguali completavano il documento. «Non sono stato io», mette le mani avanti Gaetano, senza riuscire però a nascondere un certo orgoglio beffardo.

Il verdetto condanna Christian a dieci giorni di arresti domiciliari, con il divieto assoluto di frequentare il bar e qualsiasi forma di aggregazione sociale.

L'unica deroga riguarda eccezionali necessità familiari, a patto di indossare una tuta da ergastolano a strisce bianche e nere, con tanto di numero sul petto. Divisa fornita sul momento, e naturalmente sfoggiata durante la cena.

“Però vi do una notizia – rivela Bacchiella -. In paese stiamo già raccogliendo le firme per un decreto di grazia. Abbiamo già superato le 60 firme per concedergli almeno il permesso di prendersi il caffè al bar al mattino».

Il gran cuore per la Scuola Materna Camossi

Al di là degli sfottò e del folklore goliardico, il vero trionfo di questa giornata è stato quello della solidarietà. L'ingresso gratuito ha permesso di raccogliere una cospicua somma attraverso le offerte libere, interamente destinata alla Scuola Materna Camossi.

Come sottolineato dagli organizzatori e dai ringraziamenti giunti via social dalla Fondazione che gestisce l’asilo, l'obiettivo era proprio sostenere la scuola e, insieme, mantenere viva la tradizione del tamburello.

Moncalvo si è così regalata una giornata di leggerezza e divertimento che ha visto vincere l'intera comunità.

Ora non resta che attendere l'esito del decreto di grazia per sapere quando Christian potrà tornare ufficialmente al bar per il suo cappuccino. Anche se alcune voci di corridoio - e una foto che potrebbe incastrarlo - lo danno già avvistato ai tavolini…