Ultimi giorni per prenotare il posto all'apericena Enpa

C’è bisogno di una importante alleanza fra umani e amici a quattro zampe (ma non solo) e l’Enpa di Asti offre due possibilità affinché ognuno possa fare la propria parte.

La prima è l’apericena in programma per domenica 20 settembre nel parco della pizzeria Dadodo in Valle San Pietro 98 ad Asti a partire dalle 17.

Non solo cibo ma anche musica, mercatino dell’usato, mostra di artisti contemporanei locali, esposizione di auto d’epoca e attività per bambini con sorprese. Parte del ricavato sarà devoluto all’Enpa. Prenotazione obbligatoria entro il 15 settembre al numero 349/0654161.

E poi sono ancora aperte le iscrizioni al corso per aspiranti guardie zoofile Enpa.

L’inizio è fissato a fine settembre e si tratta di un corso online in cui verrà data formazione completa per contrastare maltrattamenti ed abbandoni, tutelare animali ed ambiente. Info e adesioni entro il 20 settembre via mail all’indirizzo ggzz.asti@enpa.org