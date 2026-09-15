A San Fedele debutta il nuovo mercatino della Cia Alessandria-Asti [VIDEO]

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Commercio
15 Settembre 2026 12:04:33
Il nuovo mercatino della Cia a San Fedele [foto Billi]
È stato accolto con molto favore da parte dei residenti del quartiere il nuovo mercatino agricolo dei produttori de La Spesa in Campagna Cia, avviato questa mattina nel quartiere San Fedele di Asti. Un mercatino del biologico organizzato da Cia Alessandria-Asti in collaborazione con il Comune di Asti e il Comitato San Fedele.
Oggi, in via Trilussa, davanti al Circolo F. Cane sono stati allestiti due banchi di produttori locali. Un primo passo, verso un mercato che punta a crescere, ma che già oggi ha attirato l'interesse di numerosi cittadini, soprattutto anziani, che da tempo chiedevano al Comune di ampliare l'offerta dei servizi di quartiere, tra cui anche un mercato rionale.
È stata l'assessora al Commercio, Loretta Bologna, ad accogliere le istanze dei cittadini, tornate alla ribalta dopo l'inaugurazione del nuovo mercato dei produttori nel quartiere di corso Alba, dopo la vendita dell'ex Mercato Ortofrutticolo. Una richiesta che, oggi, si è concretizzata con un primo format mercatale.
«Cia, rispondendo insieme al Comune alle richieste dei residenti che necessitavano di maggiori servizi nel rione, intende fornire un supporto di qualità per la spesa dei consumatori, incentivando la vendita diretta a filiera corta tra produttore e cliente finale» spiegano dalla Federazione.
Il mercatino sarà presente a San Fedele ogni martedì mattina, dalle 8 alle 13, e ogni venerdì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.
[foto Billi]
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