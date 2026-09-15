Produttori del vino biologico, pizza “targata” Costiera amalfitana e Cena della vendemmia

Oltre alle due masterclass in piazza Roma e al banco degustazione in piazza San Secondo, all’interno del padiglione di Piemonte Land of Wine, con enoteca nella Torre Comentina di piazza Roma (vedi link all'articolo in basso), l’Associazione produttori del vino biologico, presieduta da Enrico Rovero, partecipa alla Douja d’Or anche con altre iniziative collaterali al salone.

La cena della vendemmia

Innanzitutto organizza la Cena della vendemmia, in programma venerdì 18 settembre alle 20.15 al Foro Boario di San Damiano. Saranno serviti gli antipasti degli Osti narranti (ristoranti “I Bologna”, “Madama Vigna” e “La Marlera”), il bollito misto alla piemontese dei Magnifici 5 del ristorante La Grotta e il dessert del ristorante “Del Belbo da Bardon”. Per l’occasione sarà reso omaggio a Carlo Petrini e Fulvio Prandi, due autorevoli autori della Guida Osterie d’Italia di Slow food editore.

Costo: 50 euro. Verranno raccolti fondi per progetti a favore dell’istituto enogastronomico Penna di San Damiano. Prenotazioni obbligatorie entro domani (mercoledì) al 329 2284049.

La cena in cantina

A seguire, domenica 20 settembre, alle 20.30 al Golden Truffle di via Cavour ad Asti, la cena in cantina “Asti - Costiera amalfitana - Unesco coast to coast” in collaborazione con il Molino Signetti. Protagonisti i vini biologici e le specialità della Costiera Amalfitana, abbinati alle etichette bio astigiane, con le specialità di “Violetta” di Calamandrana, “Mariuccia” di Tigliole, “Del Belbo da Bardon” di San Marzano Oliveto, la pizza dei maestri pizzaioli della Costiera Amalfitana e il tiramisù del Golden Truffle.

Per l’occasione verrà consegnato il Premio Barbateller 2026, dedicato ai comunicatori del vino, all’istituto enogastronomico Penna, all’associazione culturale Barbera & Barbere, all’Ordine dei cavalieri delle Terre d’Asti e del Monferrato e all’Accademia italiana della cucina di Asti. Costo: 35 euro (vini inclusi).

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 19 settembre al numero 329 2284049.