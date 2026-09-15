Arriva nell'Astigiano il car sharing con fotovoltaico a 2,5 euro l'ora

Una mobilità condivisa, elettrica e sostenibile. È il nuovo servizio di car sharing alimentato dall'energia del fotovoltaico che si inaugura venerdì a Isola nell'ambito del progetto promosso dal Comune “Isola Green Move”.

«Un servizio pensato per essere semplice, accessibile e concreto: attraverso un'App per smartphone, cittadini, famiglie, attività e utenti potranno prenotare l'auto elettrica al costo di 2,5 euro all'ora, utilizzandola quando realmente necessario - annuncia l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michael Vitello - La vettura sarà 100% elettrica e il progetto nasce con una particolare attenzione all'utilizzo dell'energia rinnovabile, grazie all'alimentazione collegata alla produzione fotovoltaica». Partner dell'iniziativa sono Elettra Car Sharing, servizio nato a Genova nel 2021 che rappresenta oggi un modello di mobilità alternativa all'auto privata, e Solar Valley, Comunità Energetica Rinnovabile costituita nel 2023 e riconosciuta come Ente del Terzo Settore. «La collaborazione tra i due partner permette di unire mobilità condivisa, energia rinnovabile e innovazione, trasformando un servizio di mobilità in un ulteriore strumento di sostenibilità per il territorio. Inoltre, “Isola Green Move” avrà una seconda importante funzione: la stessa automobile potrà essere usata gratuitamente e senza costi per la comunità come supporto al trasporto scolastico interno, aumentando così le possibilità di servizio a disposizione del Comune. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è infatti quello di intensificare i servizi senza aumentare il peso sulla comunità, mettendo in rete mobilità, attività, cittadini e territorio».

«Con “Isola Green Move” vogliamo dimostrare che anche in un piccolo Comune è possibile sperimentare soluzioni innovative e sostenibili. L'idea è molto semplice: condividere un'automobile, utilizzare energia rinnovabile e creare contemporaneamente un servizio utile ai cittadini e alla scuola. È un progetto che mette insieme sostenibilità ambientale, innovazione e attenzione concreta alle esigenze della nostra comunità».

Durante la presentazione di venerdì mattina, alle 10, nella piazza della Croce rossa, aperta a tutti, si potranno conoscere il funzionamento del servizio, le modalità di prenotazione tramite smartphone e il ruolo dei partner Elettra Car Sharing e Solar Valley.