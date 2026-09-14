Voci e volti dalle Sagre di Asti

In piazza Campo del Palio è andato in scena il Festival delle Sagre di Asti, uno spaccato vivace di memoria contadina, incontri e sapori della tradizione.

La consigliera regionale Debora Biglia, astigiana e residente a Castell’Alfero, racconta un legame con le Sagre profondamente legato all’infanzia: «È la mia manifestazione preferita in assoluto. Non esiste festeggiamento migliore delle Sagre di Asti». E ricorda una vecchia fotografia «in cui ero sulle spalle di mio papà e prendevo uno dei salami appesi, quando le Sagre erano in piazza Alfieri». Tra le specialità scelte per il suo menu cita il «tonno di coniglio», la «trippa di Castell’Alfero» e la «Moon di Mongardino». Promossa anche la disposizione della piazza: «Anche se il numero di pro loco è più basso rispetto a quando erano 44, la piazza si presta benissimo, c’è ampio spazio, c’è la possibilità di essere in sicurezza. E il fatto che si sia utilizzato lo spazio sotto le piante secondo me è molto buono».

Un’emozione analoga è quella vissuta da Samantha Panza, titolare del Laboratorio Principessa Valentina e impegnata nella giornata come giurata della commissione sfilata. Nel corteo riconosce un forte valore rievocativo: «È un livello altissimo... io mi commuovevo ogni due minuti perché mi ricordavo le mie origini, nonni, bisnonni». Notando il «notevole interesse da parte di ospiti stranieri per le nostre tradizioni contadine», propone anche un’idea per rendere la manifestazione ancora più partecipata: «Sogno di poterci sedere, accomodare e di poter dare anche lezioni di danza monferrina, di ballo, alle persone ospiti... Sarebbe bello creare un’area di spettacolo interattivo perché il pubblico possa assaggiare i nostri piatti tipici, ma anche immedesimarsi provando e imparando». Tra gli assaggi, risotto al tartufo e tajarin.

Tra i testimoni storici della manifestazione c’è Bruno Rivera, caricaturista di origini peruviane, arrivato ad Asti quarant’anni fa dopo averne trascorsi altrettanti in Sud America. «Vorrei ci fosse un posto per gli artisti come me, un posticino più raccolto, per essere più notato. In questi anni ho fatto le caricature a migliaia di persone».

L’evento richiama visitatori ben oltre i confini locali, come il turista statunitense Brian Hindman, al suo primo soggiorno astigiano all’insegna di cibo e vino: «Ho assaggiato il pitu sfilacciato e le pesche al Malvasia, trovandoli ottimi». Sempre dall’estero arrivano gruppi entusiasti. È il caso di Luciano, in compagnia di amici da Barcellona e da Asti, che, tra tagliatelle e carne cruda, suggerisce di «mettere delle sedie» e promuove l’organizzazione delle bevande: «Si fa veloce ed è buono. Il vino è senza coda».

Per molti astigiani e frequentatori assidui, partecipare alla festa è un rito irrinunciabile. Il gruppo di amici astigiani composto da Marco Musso, Maurilio, Lia e Patrizia rivendica con orgoglio un vero primato logistico: «Noi siamo stati i primi a venire con i tavolini... Negli anni ’90 venivamo già attrezzati pure con le sedie». Tra una porzione di uova al tegamino con tartufo e polenta e la trippa di Castell’Alfero, spiegano che l’attesa per il ritiro non è un peso, perché la coda «serve anche per conoscere la gente».

Anche Francesco Perna, che da vent’anni arriva da Settimo Torinese e ha trasmesso la passione ai figli, definisce la sfilata «bellissima, perfetta» e promuove agnolotti d’asino, carne cruda e salsiccia alla Barbera d’Asti, con prezzi «in linea con i tempi». La fila «fa parte del gioco», anche se per il futuro si augura «più tavolini con sedie all’ombra».

La memoria di ben 37 edizioni vissute emerge anche dalle parole del gruppo guidato da Alessandra Toso, che rimpiange piatti scomparsi come «la rustica e formaggi», segnala la riduzione delle pro loco e osserva che «i piatti finiscono un po’ troppo in fretta». Proprio sulla gestione delle distribuzioni, una domanda condivisa da molti: «Non sarebbe meglio continuare a servire i piatti per tutta la domenica, senza pause e fino a esaurimento delle scorte, evitando di riaprire alla sera?». Nel gruppo astigiano il clima è quello della festa: tra i partecipanti c’è anche una ragazza incinta, che scherza dicendo che il piccolo deve imparare subito a mangiare e a vivere le Sagre di Asti.

Luca Ruella, astigiano residente a Torino, indica nella friciula con lardo uno dei simboli della manifestazione, da lui considerata «la festa preferita di Asti in assoluto». Chiede però «più ombra, più tavole, più sedie», una maggiore attenzione per chi soffre di celiachia, «con i prodotti senza glutine», e si rammarica per il «bollito finito troppo presto».

Anche il gruppo proveniente da Saluggia e Torino, rappresentato da Serena e Giulia, pone l’accento sul comfort, segnalando la necessità di «un po’ d’ombra e più tavoli con delle sedie».

Sul fronte delle bevande, invece, le opinioni sono diverse. Pietro Paolo Pala è arrivato in nave dalla Sardegna per trascorrere le vacanze durante le Sagre e, dopo aver definito la sfilata «impeccabile», non condivide la vendita separata dei calici, auspicando il ritorno alla «vecchia tradizione, quando a ogni piatto abbinavano il vino caratteristico della cantina, che rappresenta sicuramente la vera anima astigiana». Di avviso opposto Federico, da Torino, che, tra soma d’aj con uva e risotto alla Barbera ordinato per tutto il gruppo, considera la vendita separata del vino «più comodo perché almeno è separato, ordinato». Anche sulle attese non si lamenta: «Parto già sapendo di dover fare la coda, lo metto già in conto».

La famiglia di Andrea Massocco, con mamma Daniela e il nonno Romeo, caldeggia invece l’utilizzo del sistema «salta la coda» via web, introdotto da pro loco come quella di Montechiaro. Altri sottolineano lo spirito informale della manifestazione. È il caso di Carolina Olivera e del figlio Tommaso, di origini brasiliane, che esclamano con gioia: «Anche se mangi per terra... è la festa. Bisogna godersi la festa».

Un parere condiviso da Elena Stefanini, che chiede però «delle panchine per gli anziani» e apprezza il salame dolce di Casabianca, e da Mattia, che, dopo gli gnocchi alla cunichese, auspica il ritorno di un maggior numero di pro loco: «Sarebbe bello che le Pro loco fossero agevolate e potessero tornare numericamente quelle di un tempo».

Entusiasta, infine, la delegazione arrivata dalla Sardegna e guidata da Stefano Cussotto, che ha portato con sé un gruppo di visitatori giunti per la prima volta da Sant’Antioco e da altri paesi dell’isola. Convertiti dal Cannonau alla Barbera d’Asti, giudicata «buonissima», hanno celebrato la loro prima partecipazione al Festival assaggiando i tradizionali agnolotti al plin.