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Storia di un partigiano

Il ragazzo con la bicicletta che cercava la libertà

Refrancore restituisce la memoria al partigiano Sergio Truffa

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

15 Settembre 2026 10:11:57

lapide Sergio Truffa

La lapide di Sergio Truffa a Refrancore

Per decenni la lapide del partigiano Sergio Truffa, nel cimitero comunale di Refrancore, è rimasta in condizioni di abbandono, con lettere mancanti e date sbagliate. A riportare l’attenzione su quella memoria è stata la famiglia Asselli, che aveva conosciuto Sergio e ne aveva custodito il ricordo, insieme all’Istituto per la Storia della Resistenza di Asti e al Comune. La lapide è stata ora recuperata e corretta anche nei dati anagrafici, restituendo dignità a una storia che merita di essere conosciuta. Ne abbiamo parlato con il sindaco Diego Mogliotti.

Da dove nasce l’idea di recuperare la lapide di Truffa?
«Tutto è partito dalla professoressa Carla Asselli, con la sorella Irene e la sua famiglia, che ci ha segnalato la situazione della lapide e si è prodigata perché venisse sistemata. Fondamentale è stato poi il contributo dell’Israt: grazie ai documenti recuperati da Nicoletta Fasano, abbiamo verificato le informazioni e corretto gli errori. Anche il consigliere Marco Bergantin si è impegnato molto e come amministrazione abbiamo dato subito il nostro appoggio».

Chi era Sergio Truffa e perché la sua storia è legata a Refrancore?
«Sergio era nato a Grana il 24 aprile 1923. Era giovanissimo quando scelse di entrare nella Resistenza, nella 114ª Brigata Garibaldi. La sua storia si intreccia con quella degli Asselli: per arruolarsi e andare ad Asti, prese una bicicletta dal padre di Carla e Irene. Era ed è una famiglia antifascista e tra loro nacque un’amicizia molto forte; per questo, quando morì, fu sepolto a Refrancore. È una storia di legami e valori condivisi, resa ancora più significativa dal fatto che Sergio non ha parenti stretti: è dunque la comunità a doverne custodire la memoria».

E che cosa gli accadde?
«Fu fatto prigioniero e riuscì a fuggire. Poi, il 25 settembre 1944, venne riconosciuto e fermato nella zona del Pilone, dove un tempo c’era il passaggio a livello, e lì venne ucciso. Avrebbe potuto pensare solo a se stesso, invece scelse di prendere quella bicicletta per andare a dare una mano».

Perché avete scelto l’8 settembre per annunciare il recupero?
«Perché l’8 settembre 1943 fu annunciato l’armistizio e il 25 settembre ricorrerà l’anniversario della sua morte. Il prossimo 25 aprile vorremmo raccontare pubblicamente chi era Sergio Truffa: non vogliamo limitarci a una lapide sistemata, vogliamo che quella lapide torni a parlare».

Che cosa dovrebbe dirci oggi quella lapide e che messaggio lascia ai giovani?
«Dovrebbe ricordarci che qualcuno ha combattuto per la libertà di cui oggi godiamo, una libertà che va difesa. Purtroppo alle commemorazioni del 25 aprile o del 4 novembre ci sono pochissimi giovani, eppure il futuro è loro. Sergio aveva ideali forti e dobbiamo chiederci se li stiamo ancora trasmettendo. Quella bicicletta non c’è più, ma c’è ancora la sua lapide. E deve bastare quel nome, Sergio Truffa, per ricordarci che la libertà, prima di essere una parola, è stata una scelta».

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