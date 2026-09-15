San Damiano al Festival delle Sagre: oltre 5.000 porzioni di salsiccia al Barbera e a gara per le frittelle

Ben oltre cinquemila porzioni di salsiccia al Barbera ed un numero imprecisato di frittelle di mele hanno impegnato i cuochi della Pro loco di San Damiano nelle due giornate del Festival delle Sagre che quest’anno è stato avvantaggiato da una piacevole temperatura di fine estate.

«Sabato sera – dice il presidente Toti Lo Porto – abbiamo lavorato molto sia con le famiglie, sia con i giovani che dopo le dieci hanno fatto a gara per le frittelle di mele. Domenica l’afflusso è stato regolare e si è lavorato bene: abbiamo quasi avuto l’impressione di essere tornati a prima del Covid, quando le Sagre erano una bella festa e basta, senza la paura di stare in mezzo alla gente che ci ha trasmesso la pandemia. Siamo arrivati a cucinare quasi nove quintali di salsiccia ed è stato un impegno non da poco per tutti, sia per i volontari ai fornelli, sia per quelli impegnati a servire il pubblico.»

Per la verità la Pro loco ha anche affrontato una settimana piuttosto pesante prima del Palio, organizzando spettacoli e servendo cibo per cinque sere consecutive.

«È stato anche quello un grosso lavoro, che però ha richiamato parecchi giovani grazie a dj di fama internazionale che si sono alternati sul palco di piazza Libertà. Fra gli impegni assolti, infine, voglio ricordare la sostituzione dei gazebo per le Sagre, oggi realizzati in materiale ignifugo per la sicurezza di tutti.»