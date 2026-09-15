Festa dello sport a San Damiano: nuove discipline e il primo memorial Corrado Scola

Sabato scorso, negli impianti sportivi di via Einaudi, San Damiano ha celebrato la sua annuale “Festa dello sport”, giunta alla sua sesta edizione in questa sede.

Hanno aderito all’iniziativa le seguenti società sportive: Ginnastica dinamica, Blue roller, Doyukai karate, OCR San Damiano, SSD Tennis, ASD SanDamBasket, Sci club, Tennis tavolo, Bocciofila sandamianese, Volley play, Spartak San Damiano, Hammer team, San Damiano calcio, Gruppo sbandieratori e musici, ASD Gorzanese tamburello.

A vegliare sulla sicurezza della giornata sono stati i volontari della CRI sandamianese, che hanno anche illustrato agli interessati tutte le loro attività. Le dimostrazioni si sono svolte sul campo “Fausone”, nella palestra polivalente, sul bocciodromo e sulla pista di atletica.

«Hanno aderito all’iniziativa circa 130 bambini – spiega l’assessore allo sport Valter Omedè – e le diverse società hanno illustrato l’ampia gamma di possibilità di far sport a San Damiano. Una novità di quest’anno è il karate, che si praticherà nella palestra delle scuole e che avrà come istruttore Augusto Calò, già titolare di una palestra a San Paolo Solbrito. Molto bello è stato anche il primo memorial dedicato al luogotenente Corrado Scola, che ha visto impegnate quattro squadre di calcio a cinque: vi hanno partecipato 35 atleti ed un pubblico di oltre un centinaio di persone.»

Presente alla manifestazione anche Lavinia Saracco, delegata regionale del CONI.