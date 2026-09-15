Il sindaco di San Damiano Migliasso chiede cambio del mossiere, nuova commissione veterinaria e limiti alle batterie

Il risultato della corsa del Palio per diversi motivi non è stato affatto gradito a San Damiano ed il sindaco Davide Migliasso lo commenta in questo modo: «Io sono nel mondo del Palio dal 1997 e penso che questo sia stato l’anno più complicato nella selezione dei cavalli, per una serie di eventi che si sono concatenati e che ci hanno impedito di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissi e per il quale ci eravamo ben preparati.

Ci sono poi alcuni aspetti che, anche come amministratore, ritengo vadano assolutamente corretti. Dopo otto o nove partenze false della prima batteria, le altre due sono state date molto più frettolosamente per stare nei tempi della diretta e della finale; infatti è stata considerata valida una partenza con il nostro cavallo girato, quando il regolamento prevede che i cavalli debbano essere tutti allineati perché la mossa sia valida.

Il mossiere è da cambiare e si deve ritornare a come si faceva, quando il mossiere veniva votato dal Collegio dei Rettori e non su nomina del sindaco. Ritengo poi che vada cambiata anche la Commissione veterinaria, da tantissimi anni composta sempre dalle stesse persone, salvo i pensionamenti; dopo tanti anni si creano meccanismi che a mio giudizio non sono uguali per tutti.

Bisogna poi anche prevedere un tempo massimo per ogni batteria, in modo che sia lo stesso per tutti, evitando le scene di quest’anno. Borghi e Comuni investono nella manifestazione tanti soldi ed energie ed un risultato deludente fa passare la voglia di partecipare.»