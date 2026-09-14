Tre giorni di “mini festival” alla Casa del Popolo di Asti

Nell’attesa di festeggiare i suoi primi 20 anni di attività, la Casa del Popolo di Asti, in via Brofferio, ospiterà una serie di appuntamenti culturali e musicali da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Sarà una “mini festa” che prenderà il via venerdì alle ore 18 con la conferenza «I ribelli di Santa Libera». Ospiti Laurana Lajolo, Mario Renosio ed Edoardo Angelino che parleranno della storia della ribellione partigiana, da cui nasce il nome della Casa del Popolo. Seguirà, alle 19.30, apericena a buffet di solidarietà per l’associazione di volontariato CominiCAAbile e, alle ore 22, il concerto live dei Grattagatto.

Sabato 19, alle ore 18, si parlerà di repressione con Rita Rapisardi, giornalista freelance che collabora con «Il Manifesto», «L’Espresso» e «Radio Popolare», nell’incontro «Cosa significa sicurezza – Dai decreti sicurezza alla repressione del dissenso». Subito dopo, alle ore 20.30, si svolgerà la tradizionale grigliata con alternativa vegetariana e vegana e, alle 22, il dj set.

Domenica 20 la giornata sarà dedicata alla geopolitica con l’appuntamento, alle ore 18, dal titolo «Il mondo in fiamme. Europa-Medio Oriente-Golfo-Iran: dalla guerra permanente alla guerra totale?». Ospite il giornalista Domenico Quirico, reporter di guerra ed esperto di esteri. Il festival si concluderà con la grigliata, sempre con alternativa vegana, alle 20.30.