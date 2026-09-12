Moncalvo, via ai lavori urgenti in via Vittorio Veneto: un mese per rinnovare la rete fognaria

A Moncalvo scatta un intervento infrastrutturale immediato per risolvere i gravi problemi della rete fognaria in via Vittorio Veneto. La vecchia condotta risulta infatti fortemente compromessa, manifestando rotture e perdite direttamente sulla pubblica via. Per questo motivo, da lunedì 14 settembre 2026 prenderanno il via i lavori per sostituire circa 70 metri di tubatura nel tratto compreso tra il Dazio e il civico 35, prima della curva.

Non si tratta di una semplice manutenzione ordinaria, ma di un'opera necessaria per risolvere una criticità che presenta ripercussioni sul piano igienico-sanitario e della sicurezza. L'intervento comprenderà inoltre la sostituzione di circa 20 allacciamenti. L'Amministrazione comunale ha sottolineato l'urgenza dell'opera, confermando l'obiettivo di completare i lavori nel minor tempo tecnicamente possibile per contenere l'impatto su residenti e attività commerciali.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, dalle ore 7.00 di lunedì 14 settembre il tratto interessato dal cantiere sarà chiuso al traffico in modo continuativo, comprese le ore serali e i giorni festivi. In tutta la zona del cantiere saranno vigenti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. La durata prevista dei lavori è di circa un mese lavorativo, salvo conclusione anticipata.

Nonostante le restrizioni, le abitazioni, i negozi e i servizi della zona continueranno a essere raggiungibili in automobile. Resteranno infatti regolarmente accessibili piazza Antico Castello e il secondo tratto di via Vittorio Veneto, da piazza Carlo Alberto fino alla casetta dell'acqua. Il collegamento con il centro storico e piazza Carlo Alberto sarà garantito attraverso il percorso alternativo lungo corso Regina Margherita, strada Frinco e corso Regina Elena.

L'Amministrazione comunale chiede ai cittadini un po' di pazienza, ricordando che i disagi temporanei sono necessari per eliminare le perdite e rinnovare una parte importante della rete fognaria. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione alla segnaletica e a fare riferimento ai canali istituzionali del Comune di Moncalvo per consultare l'ordinanza completa sulla viabilità.